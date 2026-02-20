Barrios con mayores afectaciones por fuertes lluvias en Cali el jueves 19 de febrero

En la ciudad de Cali, el jueves 19 de febrero, en horas de la tarde, se presentaron fuertes lluvias que ocasionaron estragos en distintos puntos de la ciudad.

El alcalde Alejandro Éder hizo la respectiva activación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, con el fin de atender las emergencias presentadas.

Durante este jueves, un enorme árbol cayó sobre una vía cerca al centro comercial Único tras las fuertes lluvias ocurridas. Foto: Foto: Especial para El País

De acuerdo con la información difundida, los puntos más afectados de la capital vallecaucana fueron: Montebello, Salomia, San Bosco, San Antonio, El Nacional, Siloé y La Merced.

Hacia las 7:30 de la noche ya se habían registrado cerca de 15 emergencias en la ciudad caleña, entre las que se encontraban distintas situaciones como la caída de árboles o problemas con postes a raíz de los vientos fuertes que hicieron presencia.

También, como consecuencia del viento, algunas casas tuvieron afectaciones en sus tejados. De acuerdo con la información difundida por el medio de comunicación El País, se hizo el despliegue de un número aproximado de 20 unidades, que se encontraban realizando las respectivas verificaciones para poder determinar si hubo más afectaciones en otros puntos.

Emcali tuvo que hacer intervenciones, pues dadas las condiciones de la emergencia, en la que algunos postes se vieron afectados, distintos usuarios quedaron sin el suministro eléctrico. Por lo anterior, la empresa encargada estaba trabajando para poder normalizar el servicio cuanto antes.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela Munévar, afirmó:

“Por las fuertes precipitaciones y la tormenta de ráfagas que se produjeron en horas de la tarde, nos encontramos en la atención de la emergencia, con el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo. Estamos con Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y todas las entidades de la Alcaldía haciendo una ronda de verificación y monitoreo para saber cuáles eventualidades y emergencias se están reportando en la ciudad. Además de esto, estando en el territorio para saber qué está sucediendo”.

Territorio colombiano afectado por el clima

Es importante mencionar que el territorio colombiano se ha visto afectado por las fuertes condiciones climáticas que han arribado y han causado distintas emergencias.

En el departamento de Córdoba, algunas familias lo perdieron todo luego de que sus viviendas quedaran bajo el agua.

Inundaciones en Montería, Córdoba Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

Nuevo frente frío no afectará a Colombia

La directora del Ideam indicó que, aunque se ha rastreado un frente frío, este no tendría impacto en el territorio nacional.

Además, la directora precisó que los anteriores frentes fríos que se tuvieron que atravesar fueron inusuales por la intensidad que han tenido, ocasionando a su vez bajas temperaturas.

Se estima que, a finales de febrero, las condiciones climáticas vuelvan a su normalidad histórica.