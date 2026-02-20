Cali

Barrios con mayores afectaciones por fuertes lluvias en Cali el jueves 19 de febrero

El alcalde de Cali, Alejandro Éder hizo la activación del sistema distrital de gestión del riesgo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

20 de febrero de 2026, 10:02 a. m.
Fuertes lluvias en Cali
Fuertes lluvias en Cali Foto: El País

En la ciudad de Cali, el jueves 19 de febrero, en horas de la tarde, se presentaron fuertes lluvias que ocasionaron estragos en distintos puntos de la ciudad.

Pronóstico del tiempo en Cali: así estará el clima para este jueves, 19 de febrero

El alcalde Alejandro Éder hizo la respectiva activación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, con el fin de atender las emergencias presentadas.

Durante este jueves, un enorme árbol cayó sobre una vía cerca al centro comercial Único tras las fuertes lluvias ocurridas.
Durante este jueves, un enorme árbol cayó sobre una vía cerca al centro comercial Único tras las fuertes lluvias ocurridas. Foto: Foto: Especial para El País

De acuerdo con la información difundida, los puntos más afectados de la capital vallecaucana fueron: Montebello, Salomia, San Bosco, San Antonio, El Nacional, Siloé y La Merced.

Hacia las 7:30 de la noche ya se habían registrado cerca de 15 emergencias en la ciudad caleña, entre las que se encontraban distintas situaciones como la caída de árboles o problemas con postes a raíz de los vientos fuertes que hicieron presencia.

Cali

Pago de impuesto predial en Cali este 2026: así puede descargar la factura; aproveche el 15 % de descuento

Cali

Estos son los sitios que van a estar sin agua y sin luz en Cali hoy, viernes 20 de febrero

Cali

Pronóstico del clima en Cali hoy viernes 20 de febrero: esto dice el Ideam

Cali

Barrios de Cali con historia: datos curiosos y leyendas que debe conocer

Cali

El barrio de Cali que es un museo abierto: los tesoros que guarda Siloé y que casi nadie conoce

Cali

Persecución en Palmira terminó con 626 kilos de droga incautados y un capturado

Cali

La Mano Negra: leyenda que todavía aterra a los caminantes de la colina de San Antonio en Cali

Cali

Vuelve al cargo: Procuraduría revoca suspensión provisional del gerente general de Emcali, Roger Mina

También, como consecuencia del viento, algunas casas tuvieron afectaciones en sus tejados. De acuerdo con la información difundida por el medio de comunicación El País, se hizo el despliegue de un número aproximado de 20 unidades, que se encontraban realizando las respectivas verificaciones para poder determinar si hubo más afectaciones en otros puntos.

Emcali tuvo que hacer intervenciones, pues dadas las condiciones de la emergencia, en la que algunos postes se vieron afectados, distintos usuarios quedaron sin el suministro eléctrico. Por lo anterior, la empresa encargada estaba trabajando para poder normalizar el servicio cuanto antes.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela Munévar, afirmó:

Por las fuertes precipitaciones y la tormenta de ráfagas que se produjeron en horas de la tarde, nos encontramos en la atención de la emergencia, con el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo. Estamos con Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y todas las entidades de la Alcaldía haciendo una ronda de verificación y monitoreo para saber cuáles eventualidades y emergencias se están reportando en la ciudad. Además de esto, estando en el territorio para saber qué está sucediendo”.

Territorio colombiano afectado por el clima

Es importante mencionar que el territorio colombiano se ha visto afectado por las fuertes condiciones climáticas que han arribado y han causado distintas emergencias.

En el departamento de Córdoba, algunas familias lo perdieron todo luego de que sus viviendas quedaran bajo el agua.

Inundaciones en Montería, Córdoba
Inundaciones en Montería, Córdoba Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

Nuevo frente frío no afectará a Colombia

La directora del Ideam indicó que, aunque se ha rastreado un frente frío, este no tendría impacto en el territorio nacional.

¿Volverán las fuertes lluvias a Colombia? Ideam explica que incidencia tendrá el esperado tercer frente frío

Además, la directora precisó que los anteriores frentes fríos que se tuvieron que atravesar fueron inusuales por la intensidad que han tenido, ocasionando a su vez bajas temperaturas.

Se estima que, a finales de febrero, las condiciones climáticas vuelvan a su normalidad histórica.

Más de Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció este viernes una nueva medida sobre los impuestos en la ciudad. Se trata del ‘Predial Social’, una novedosa estrategia con la que se busca ayudar a los deudores caleños en situación de vulnerabilidad. Foto Jorge Orozco / El País

Pago de impuesto predial en Cali este 2026: así puede descargar la factura; aproveche el 15 % de descuento

Suspensiones de agua y energía programadas por EMCALI este 11 de septiembre en Cali.

Estos son los sitios que van a estar sin agua y sin luz en Cali hoy, viernes 20 de febrero

x

Pronóstico del clima en Cali hoy viernes 20 de febrero: esto dice el Ideam

x

Barrios de Cali con historia: datos curiosos y leyendas que debe conocer

x

El barrio de Cali que es un museo abierto: los tesoros que guarda Siloé y que casi nadie conoce

Cocaína incautada en Palmira

Persecución en Palmira terminó con 626 kilos de droga incautados y un capturado

x

La Mano Negra: leyenda que todavía aterra a los caminantes de la colina de San Antonio en Cali

Roger Mina, gerente de Emcali

Vuelve al cargo: Procuraduría revoca suspensión provisional del gerente general de Emcali, Roger Mina

Técnicos de EPM realizan labores de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín, ocasionando cortes temporales del servicio en algunos sectores.

Emcali confirma trabajos en redes de servicios públicos este jueves 19 de febrero en Cali

Noticias Destacadas