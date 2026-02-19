Pronóstico del tiempo en Cali: así estará el clima para este jueves, 19 de febrero

Cali, en Valle del Cauca, vivirá este jueves, 19 de febrero, una jornada de nubosidad con probabilidades de lluvias, según un informe hidrometeorológico que dio a conocer el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

“Para el día de hoy, se prevé cielo entre parcial y completamente nublado, con precipitaciones moderadas a localmente fuertes en la región Pacífica, el sur de la región Caribe, gran parte de la región Andina, el centro y sur de la Orinoquía y en la región Amazónica”, detalló el Ideam.

Panorámica de Cali. Foto: jorgePM - stock.adobe.com

Asimismo, dieron a conocer que, aunque el cielo se prevé mayormente nublado, puede haber lluvias de moderadas a fuertes en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En Cali, la temperatura tendrá una mínima de 19 grados centígrados y una máxima de 27 grados.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar atenta a las recomendaciones de las autoridades por las inundaciones que se pueden registrar en las vías principales y otras zonas de la capital de Valle del Cauca.