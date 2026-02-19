Colombia enfrenta una compleja situación climática con múltiples alertas activas por lluvias, deslizamientos, incendios y oleaje, según los últimos reportes del Ideam.

Varias regiones del país presentan riesgos que podrían afectar la movilidad, la seguridad y la infraestructura en los próximos días.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reporta que, hasta este jueves, 15 municipios están en alerta por incendios forestales, sin que se registre ninguna alerta roja en esta categoría.

En contraste, los deslizamientos afectan a 483 municipios en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazónica, con 79 de ellos en alerta roja, siendo los departamentos de Chocó (17 municipios), Antioquia y Cauca (14 cada uno) los más afectados.

Las alertas hidrológicas, que incluyen inundaciones y crecientes súbitas, permanecen activas en cinco grandes cuencas: Magdalena-Cauca, Caribe, Pacífico, Orinoco y Amazonas. La región Magdalena-Cauca presenta 27 alertas rojas y 49 naranjas, mientras que el Caribe tiene 18 alertas rojas y otras 18 naranjas.

En el Pacífico, 13 zonas reportan alerta roja y 18 naranja, y en Orinoquía, cinco áreas están en rojo y 17 en naranja. La Amazonía mantiene principalmente alertas amarillas y naranjas, reflejando menor intensidad.

En cuanto a las alertas meteomarinas, el Mar Caribe registra alerta naranja por oleaje y viento en su sector central, y alerta amarilla en el resto de la cuenca, incluyendo condiciones de tiempo lluvioso cerca del Golfo de Urabá.

En el Pacífico colombiano, persisten alertas amarillas por oleaje y viento, así como por pleamar hasta el 23 de febrero.

Durante las últimas seis horas, las precipitaciones moderadas a fuertes se concentraron en regiones de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Tolima, Cundinamarca, Risaralda, Caldas, Santander, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Meta y Amazonas, en ocasiones acompañadas de tormentas eléctricas.

La capital, Bogotá, mantuvo condiciones secas con cielo parcialmente nublado, mientras que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina permaneció con condiciones secas y baja nubosidad.

Pronóstico Bogotá: lluvias ligeras y cielos parcialmente nublados

Para la capital, la meteoróloga Claudia Torres, en convenio Ideam-Idiger, indica que se esperan condiciones secas durante la mañana, con cielo entre parcial y mayormente nublado.

Sin embargo, son posibles lluvias ligeras y lloviznas en el sur de la ciudad, afectando localidades como Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Sumapaz.

En la tarde, se prevén lluvias ligeras en el norte, sur y occidente de Bogotá, incluyendo Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Puente Aranda y Ciudad Bolívar. La temperatura máxima estimada será de 20°C.

Durante la noche, se esperan condiciones secas en gran parte de la ciudad, aunque podrían registrarse lloviznas dispersas en el sur, sobre Sumapaz.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a las comunidades mantenerse atentas a los boletines oficiales del Ideam y de los organismos de gestión del riesgo, especialmente en zonas con antecedentes de deslizamientos o inundaciones.

El monitoreo constante de las condiciones meteorológicas será clave en las próximas horas, en un contexto en el que las lluvias podrían intensificarse y generar afectaciones en vías, viviendas y servicios públicos en varias regiones del país.