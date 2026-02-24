En medio de las condiciones meteorológicas extremas que se han presentado en el territorio colombiano, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha pronosticado un aumento en las lluvias durante los meses de marzo, abril y mayo.

Barrios con mayores afectaciones por fuertes lluvias en Cali el jueves 19 de febrero

A raíz de esto, las Empresas Municipales de Cali (Emcali) han decidido emprender una serie de acciones con el fin de poder hacerle frente a las condiciones que se esperan.

Trabajos de Emcali. Foto: Emcali

Con esto también se busca disminuir considerablemente el riesgo de inundaciones en distintos puntos de la ciudad vallecaucana. Dentro de estas acciones está la habilitación humana y técnica de recursos que puedan aumentar la capacidad operativa ante cualquier situación.

Para todo esto se adelantan operaciones de succión con equipos vactor, con el fin de poder despejar distintas zonas de escombros y sedimentos en algunas comunas. También se están haciendo limpiezas manuales, que funcionan como un complemento importante de la limpieza con equipos.

Para las limpiezas manuales se están destinando cuadrillas para intervenir sumideros, desarenaderos o cualquier otro sistema que tenga que ser intervenido para asegurar su óptimo funcionamiento.

También, a partir de estas acciones, se ha hecho la identificación de puntos críticos que pueden ser susceptibles de presentar problemas.

Entre estos puntos se encuentra el Canal Oriental, que, con la presencia de escombros, se puede convertir en un punto que tiene que ser intervenido para minimizar cualquier riesgo que pueda presentarse en medio de las fuertes lluvias.

¿Cuáles son los municipios del Valle del Cauca afectados por la temporada de lluvias en Colombia?

Hay que precisar que una parte importante de los problemas que se presentan con el bloqueo de diferentes estructuras destinadas al manejo de las aguas se debe al mal manejo que en ocasiones tiene la ciudadanía con los residuos.

Desde Emcali se informa que día a día se hace un retiro de entre 100 y 120 toneladas de basura de canales y sumideros, lo que es muestra de la gran problemática que hace presencia en la capital del departamento del Valle.

Lluvias en Cali Foto: José Luis Guzmán / El País

En función de eso, el subgerente de Aguas Residuales de Emcali afirmó que estaban “trabajando sin descanso, pero el éxito de la temporada depende en gran medida del comportamiento ciudadano”.

Para poder contrarrestar esta gran problemática, la ciudadanía debe acatar las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes, así como respetar las distintas normas frente al manejo de residuos.

Entre estas se puede encontrar el respeto de los horarios de recolección de basuras, para evitar acumulaciones en las calles que puedan terminar en los distintos canales de manejo de aguas.