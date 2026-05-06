En medio de la articulación del sistema MIO con un sistema de transporte público complementario (STC), se adelantan nuevas medidas para garantizar la prestación del servicio a los usuarios. Estos cambios responden a la necesidad de mantener la cobertura en diferentes corredores de la ciudad, especialmente en rutas donde se han presentado modificaciones en la operación.

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El sistema de transporte masivo MIO ha venido fortaleciendo la disponibilidad de flota y la continuidad en algunas rutas, por esta razón, se está ampliando el abanico de alternativas para asegurar la movilidad de los ciudadanos. En este contexto, se han realizado ajustes en la forma en que se prestan dos servicios importantes para la ciudadanía.

Según el reporte oficial, de la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Movilidad, “el transporte urbano tradicional asumió la operación de las rutas A52 y A57 del MIO”, como parte de una medida orientada a garantizar la prestación del servicio.

La estrategia forma parte de un gran plan para articular el sistema MIO con el Sistema de Transporte Complementario (STC). Foto: Cortesía: Secretaría de Movilidad Cali

La decisión se da con el fin de que el transporte urbano tradicional deje de competir con el MIO y se convierta en un aliado que aporte para consolidar el Sistema de Transporte Complementario (STC), una iniciativa innovadora en el transporte público del país, liderada por la Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría de Movilidad, con el apoyo técnico de Metro Cali.

“Esta es una oportunidad para que el trasporte de la ciudad se continúe integrando y articulando, buscando una mejor forma de movilización para toda nuestra ciudad”, indicó Daniel Parra, director de Operaciones de la empresa Metro Cali.

La operación conjunta de las tres rutas contará con un total de siete buses, lo que, según la administración local, permitirá mejorar la frecuencia del servicio. Actualmente, las rutas A52 y A57 son atendidas con un solo bus cada una. La A55 STC moviliza actualmente en promedio 2100 pasajeros diarios, mientras que la A52 registra cerca de 395 usuarios por día y la A57 alrededor de 490, por esta razón, los encargados de la movilidad impulsaron la ampliación del número de buses prestadores del servicio.

Así se verán los buses que prestarán el servicio de las rutas A52 y A57. Foto: Cortesía: Secretaría de Movilidad Cali

Los vehículos que prestarán el servicio serán de tipología similar a la usada para la ruta A55 STC y contarán con los mismos colores distintivos: amarillo y verde. Estos buses utilizarán igualmente los validadores del MIO y tendrán los mismos recorridos que hoy hacen los buses del masivo, con las mismas paradas en vía y zonas de ascenso y descenso.

Recorridos y horarios