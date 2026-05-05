Valle del Cauca

Ideam advierte jornada gris en Cali con lluvias en estos horarios

Puede haber caos en la movilidad por las lluvias.

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Redacción Semana
5 de mayo de 2026 a las 7:13 a. m.
Pronóstico del clima en Cali.
Pronóstico del clima en Cali. Foto: Adobe Stock

Según el más reciente informe del Ideam, la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, tendrá una jornada climática bastante inestable. Habrá cielo cubierto y lluvias que podrían intensificarse con el paso de las horas, especialmente en la tarde.

“Se estiman condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con posibles lloviznas o lluvias entre ligeras y moderadas; las más intensas se esperan al final de la tarde”, precisó la entidad.

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La temperatura máxima podría llegar a los 27 grados centígrados con un ambiente húmedo y con presencia de nubosidad.

“Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias entre moderadas y fuertes, especialmente en horas de la tarde y la noche”, indicaron desde la entidad.

Es necesario que la comunidad esté alerta a las recomendaciones de las autoridades que monitorean la situación.