Ideam advierte jornada gris en Cali con lluvias en estos horarios

Según el más reciente informe del Ideam, la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, tendrá una jornada climática bastante inestable. Habrá cielo cubierto y lluvias que podrían intensificarse con el paso de las horas, especialmente en la tarde.
“Se estiman condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con posibles lloviznas o lluvias entre ligeras y moderadas; las más intensas se esperan al final de la tarde”, precisó la entidad.
La temperatura máxima podría llegar a los 27 grados centígrados con un ambiente húmedo y con presencia de nubosidad.
“Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias entre moderadas y fuertes, especialmente en horas de la tarde y la noche”, indicaron desde la entidad.
Es necesario que la comunidad esté alerta a las recomendaciones de las autoridades que monitorean la situación.