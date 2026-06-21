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Las imágenes y videos de los bloqueos y manifestaciones en la calle 5 y Puerto Resistencia por seguidores del Pacto Histórico en Cali

Cientos de personas han salido a la calle en las últimas horas.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

21 de junio de 2026 a las 10:23 p. m.
Bloqueos en las principales calles de Cali.
Bloqueos en las principales calles de Cali. Foto: Montaje Semana

Cali vivió una nueva jornada de movilizaciones durante la tarde y noche de este domingo, luego de que decenas de seguidores del Pacto Histórico se concentraran en distintos puntos de la ciudad para manifestar su respaldo al candidato presidencial Iván Cepeda, tras conocerse los resultados del preconteo electoral que no lo favorecieron.

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Uno de los principales puntos de encuentro fue la intersección de la calle 5 con carrera 10, en el centro de la capital vallecaucana, donde simpatizantes del movimiento político se reunieron portando banderas, pancartas y mensajes de apoyo al dirigente político.

Los asistentes expresaron su inconformidad con los resultados iniciales y reiteraron su confianza en el proyecto político representado por el Pacto Histórico.

A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran la concentración de manifestantes sobre este importante corredor vial de la ciudad.

En los videos se observa a grupos de personas ocupando parte de la vía, entonando consignas y realizando actos simbólicos de respaldo a su candidato.

Además, otro lugar donde se reportaron concentraciones fue Puerto Resistencia, que se volvió un símbolo de las protestas sociales en Cali durante el paro nacional de 2021.

Allí también se registraron reuniones de ciudadanos que expresaron su apoyo al Pacto Histórico y llamaron a mantener la participación ciudadana en el escenario político nacional.

Las movilizaciones generaron afectaciones parciales en la movilidad, especialmente sobre la calle 5, una de las arterias viales más importantes de Cali. Conductores reportaron congestiones y desvíos temporales mientras las autoridades realizaban seguimiento al desarrollo de las concentraciones.

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Hasta el momento, las autoridades locales reportan un muerto asociado a las manifestaciones. Organismos de tránsito y unidades de la Policía Metropolitana hicieron presencia en las zonas de concentración con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y minimizar el impacto sobre la movilidad de la ciudad.

Las concentraciones ocurren mientras se espera los resultados oficiales de las elecciones. A medida que avanza el conteo de votos, los seguidores del Pacto Histórico siguen apoyando a Iván Cepeda y están atentos a cómo progresa la jornada política en el país.