Las imágenes y videos de los bloqueos y manifestaciones en la calle 5 y Puerto Resistencia por seguidores del Pacto Histórico en Cali

Cali vivió una nueva jornada de movilizaciones durante la tarde y noche de este domingo, luego de que decenas de seguidores del Pacto Histórico se concentraran en distintos puntos de la ciudad para manifestar su respaldo al candidato presidencial Iván Cepeda, tras conocerse los resultados del preconteo electoral que no lo favorecieron.

Concentraciones de ciudadanos en diferentes puntos de Bogotá y Colombia tras los resultados electorales

Uno de los principales puntos de encuentro fue la intersección de la calle 5 con carrera 10, en el centro de la capital vallecaucana, donde simpatizantes del movimiento político se reunieron portando banderas, pancartas y mensajes de apoyo al dirigente político.

Los asistentes expresaron su inconformidad con los resultados iniciales y reiteraron su confianza en el proyecto político representado por el Pacto Histórico.

#NoticiasCali I Videos ciudadanos reportan que al menos tres fotomultas habrían sido tumbadas en distintos puntos de Cali. Los casos se registran en el sector de Nuevo Latir, sobre la autopista con calle 39 y en Alfonso López.



Mientras tanto, las autoridades intentan controlar… pic.twitter.com/2fQy0o4Klb — TUBARCO (@tubarconews) June 22, 2026

A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran la concentración de manifestantes sobre este importante corredor vial de la ciudad.

En los videos se observa a grupos de personas ocupando parte de la vía, entonando consignas y realizando actos simbólicos de respaldo a su candidato.

#ATENTOS 🚨 Por lo menos 4 cámaras de fotodetección han sido destruidas en Cali por manifestantes que rechazan el resultado del preconteo de este 21JUN. Calle 39. La Policía Metropolitana ha intervenido con tanquetas antidisturbios para dispersar a los marchante y recuperar orden https://t.co/BZqcTVPFQ4 pic.twitter.com/jt4i6uuOPk — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) June 22, 2026

Además, otro lugar donde se reportaron concentraciones fue Puerto Resistencia, que se volvió un símbolo de las protestas sociales en Cali durante el paro nacional de 2021.

Allí también se registraron reuniones de ciudadanos que expresaron su apoyo al Pacto Histórico y llamaron a mantener la participación ciudadana en el escenario político nacional.

Ya empezaron en Cali! Que las fuerzas del orden actúen ya! Es su deber ! No nos vamos a dejar pic.twitter.com/YuucgfVNJn — Juan Gonzalo Botero ♿ (@juangobotero) June 22, 2026

Las movilizaciones generaron afectaciones parciales en la movilidad, especialmente sobre la calle 5, una de las arterias viales más importantes de Cali. Conductores reportaron congestiones y desvíos temporales mientras las autoridades realizaban seguimiento al desarrollo de las concentraciones.

Quema de llantas y daños a un bus del SITP tras elecciones presidenciales de 2026

Hasta el momento, las autoridades locales reportan un muerto asociado a las manifestaciones. Organismos de tránsito y unidades de la Policía Metropolitana hicieron presencia en las zonas de concentración con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y minimizar el impacto sobre la movilidad de la ciudad.

🚨🇨🇴 A ESTA HORA: ENCAPUCHADOS DESTRUYEN ESTACIÓN DEL MÍO



⚠️ En medio de los disturbios registrados en Cali, varios encapuchados fueron captados causando daños y afectando infraestructura del sistema de transporte masivo.



🚔 Las autoridades mantienen presencia en la zona… pic.twitter.com/TWGQNCXkul — NotiCali (@NotiCaliOficial) June 22, 2026

Las concentraciones ocurren mientras se espera los resultados oficiales de las elecciones. A medida que avanza el conteo de votos, los seguidores del Pacto Histórico siguen apoyando a Iván Cepeda y están atentos a cómo progresa la jornada política en el país.