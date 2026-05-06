Alerta por lluvias en Cali: lo que dice el Ideam para este miércoles, 6 de mayo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer cómo será el clima para este martes, 6 de mayo, con las lluvias que se pueden registrar en horas de la noche. De acuerdo con la entidad, habrá “condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con posibles lloviznas o lluvias entre ligeras y moderadas; las más intensas se esperan al final de la tarde”.

La temperatura máxima estimada para la ciudad será de 27 grados centígrados y precisaron que las lluvias estarán en amplios sectores de la región Pacífica colombiana, donde prevén cielo “entre parcial y mayormente nublado, con lluvias entre moderadas y fuertes en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, especialmente en horas de la tarde y noche”.

Ideam advierte lo que se espera del clima en Medellín este miércoles, 6 de mayo: último pronóstico

Durante las últimas horas, dijo el Ideam, se han presentado lluvias en varias regiones de Colombia, incluyendo el suroccidente del país: “Los mayores acumulados de precipitación, en algunos casos acompañados de descargas eléctricas, se han registrado en los departamentos de Chocó, occidente de Valle del Cauca, occidente de Cauca, occidente y nororiente de Antioquia”.

Es necesario que la ciudadanía se mantenga en máxima alerta y atenta a las recomendaciones que entreguen las autoridades.