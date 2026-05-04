Estas son las diez grandes obras que le cambiarán la cara a Cali

La Alcaldía de Cali destapó su hoja de ruta para la transformación urbana de la ciudad con un paquete de 10 megaobras que marcarán la recta final del gobierno del alcalde Alejandro Eder. El plan, presentado como un “legado para la gente”, busca intervenir puntos estratégicos en movilidad, espacio público y renovación urbana, con impacto directo en miles de ciudadanos tanto en zonas urbanas como rurales.

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Desde la administración distrital aseguran que estas intervenciones responden a una visión que prioriza la recuperación del espacio público y la integración social, en medio de los retos que enfrenta la ciudad tras años de rezago en infraestructura. “La recuperación de Cali es un hecho y está centrada en la gente”, se señala en el documento oficial, que plantea una transformación más allá del cemento.

El epicentro de esta apuesta urbanística tiene un punto clave en el tradicional Barrio Obrero, donde ya avanza una intervención que busca consolidar el primer recorrido patrimonial de la salsa y cambiar la percepción de abandono que históricamente ha tenido este sector.

A continuación, las 10 obras estratégicas que proyecta la administración:

1. Parque Alameda Avenida Roosevelt

Render de la Avenida Roosevelt en Cali Foto: cortesía

Las obras iniciarán a principios de junio de 2026 e intervendrán el corredor entre la calle 5, a la altura de la Biblioteca Departamental, y la carrera 36, en el Parque El Templete. El proyecto contempla rehabilitación vial, mejoramiento de ciclorrutas, recuperación de andenes y renovación de espacio público en más de dos kilómetros. La meta es convertir esta zona en un bulevar urbano que dinamice la movilidad y el uso ciudadano del espacio.

2. Vuelta a Occidente

Esta obra busca mejorar la conectividad de la zona rural del noroccidente de Cali mediante la intervención de 5,5 kilómetros de vía. Con una inversión superior a los 25 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de 18 meses, permitirá conectar corregimientos como Los Andes, Pichindé, La Leonera, Felidia y El Saladito con la ciudad y la vía al mar.

3. Terminal Central del MIO

Render de la estación central del MIO Foto: cortesía

Ubicada en el sector de Ciudad Paraíso, esta terminal se construirá en un área de 23.500 metros cuadrados y tendrá capacidad para movilizar cerca de 150 mil usuarios diarios del sistema MIO. Incluirá infraestructura con energía renovable, ciclo parqueaderos y zonas comerciales, como parte de la transformación del centro de la ciudad.

4. Obrero II

Render de la obra en el barrio Obrero Foto: cortesía

La segunda fase del proyecto en el Barrio Obrero contempla renovación integral de vías, redes de servicios públicos, alumbrado, mobiliario urbano y seguridad. Además, incluye una apuesta cultural con 72 murales y monumentos a figuras de la salsa. A la fecha, la inversión supera los 13 mil millones de pesos y beneficia a más de 1.400 familias.

5. Avenida Ciudad de Cali

Render de la Avenida Ciudad de Cali Foto: cortesía

Considerada una de las intervenciones más grandes en la malla vial, este proyecto impactará a más de un millón de habitantes. Incluye la renovación de 17 kilómetros de vía desde la carrera 1 hasta la 109, con obras que avanzan por tramos en pavimentación, fresado y construcción de andenes accesibles.

6. Tramo IV de la Ciudad de Cali

En este sector se intervendrán 3,1 kilómetros de vía entre la diagonal 15 y el Colegio Nuevo Latir. El proyecto contempla mejoramiento de andenes, intersecciones viales, plataformas sobre El Pondaje y arborización, articulando corredores clave como el Bulevar de Oriente y el Bulevar Figueroa.

7. Avenida Sexta

Render Avenida Sexta Foto: cortesía

Concebido como el Bulevar de la Avenida Sexta, este proyecto intervendrá el tramo entre las calles 12 y 36 norte. La iniciativa busca recuperar el espacio público bajo criterios de movilidad sostenible y reducción de emisiones contaminantes.

8. Puente de Chipichape

La obra contempla la construcción de un puente vehicular colgante de aproximadamente 70 metros que conectará la calle 36 norte con la avenida 4 norte. El proyecto busca descongestionar la zona y mejorar la conectividad, además de recuperar el valor patrimonial del antiguo puente férreo del sector. Su ejecución está prevista para finales de 2026 o inicios de 2027.

9. Puente en la calle 5 con carrera 80

Se trata de un cruce elevado con giro a la izquierda y un hundimiento en la carrera 80, diseñado para mejorar la fluidez vehicular y reducir los tiempos de espera en este punto crítico. La obra se complementará con la prolongación de la avenida Circunvalación y actualmente se encuentra en fase de estudios.

10. Hundimiento de la calle 13 con carrera 100

El proyecto contempla la construcción de dos pasos deprimidos en esta intersección, con el objetivo de descongestionar el tráfico y mejorar la movilidad en la avenida Pasoancho. La obra priorizará peatones, ciclistas y transporte público, fortaleciendo la conectividad entre corredores principales.

Este paquete de obras se presenta como la apuesta más ambiciosa de la actual administración para redefinir el desarrollo urbano de Cali, con intervenciones que buscan no solo mejorar la movilidad, sino también recuperar espacios clave y fortalecer el tejido social en distintos sectores de la ciudad.