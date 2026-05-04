De Mar y Río lanza “Mi Ser Querido”, un homenaje musical a las madres que conecta con la memoria del Pacífico

La agrupación De Mar y Río anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo “Mi Ser Querido”, una apuesta musical que busca conectar con las emociones del público en la antesala de la celebración del Día de las Madres en Colombia.

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El tema será estrenado el próximo 8 de mayo como el tercer y último sencillo previo a la publicación de su nuevo álbum titulado “Cantaré”, una producción que incluirá 11 canciones adicionales y que verá la luz a finales del mes. Según el comunicado oficial, la canción está concebida como un homenaje a quienes han perdido a un ser querido, con un énfasis especial en la figura materna.

“‘Mi Ser Querido’ llega como un regalo directo al corazón de quienes han perdido a un ser querido, especialmente a una madre”, señala el documento difundido por la agrupación, que ha venido consolidando una propuesta que mezcla sonidos tradicionales del Pacífico con elementos contemporáneos.

Agrupación de Mar y Río estrena nuevo sencillo Foto: cortesía

El sencillo es una reinterpretación de la canción original del dúo Los Relicarios, llevada a una nueva dimensión sonora a través de la marimba, la guitarra y el violín. La producción estuvo a cargo del reconocido músico Iván Benavides en los estudios de la Universidad Icesi, mientras que la mezcla se realizó en Bogotá bajo la dirección de Harbey Marín, ganador de varios Latin Grammy.

La interpretación principal está a cargo de Johana Flórez, vocalista de la agrupación y oriunda del Pacífico colombiano. Su participación en este tema responde, según el comunicado, a la insistencia del público, que ya había reaccionado positivamente a versiones previas compartidas en redes sociales.

“Esta canción cobra un nuevo sentido en la voz de Johana, quien logra transmitir la esencia de una letra profundamente emotiva”, destaca el equipo de la banda, al referirse a la composición del maestro José Muñoz Ospina.

El lanzamiento estará acompañado de un video musical grabado en la Hacienda Cañas Gordas, en Cali, donde participaron las madres de los integrantes del grupo como protagonistas. La pieza audiovisual busca rendir homenaje tanto a quienes ya no están como a quienes siguen presentes, exaltando valores como la memoria, la gratitud y el afecto familiar.

“Tanto la canción como el video invitan a honrar en vida a nuestro ser más preciado”, señala el comunicado, que describe la producción como un ejercicio de memoria y celebración.

Agrupación de Mar y Río estrena nuevo sencillo Foto: cortesía

De Mar y Río se ha consolidado como uno de los referentes actuales de la música del Pacífico colombiano, tras obtener reconocimientos en el Festival Petronio Álvarez en 2023 y 2024, además de su inclusión en el cartel del Festival Estéreo Picnic 2025. Su propuesta ha llegado a escenarios nacionales e internacionales, con presentaciones en países como Ecuador, Canadá y Brasil.

El lanzamiento de “Mi Ser Querido” se da en un contexto en el que la agrupación busca ampliar su alcance y continuar posicionando los sonidos tradicionales del Pacífico en nuevas audiencias, a través de fusiones musicales que conectan con distintas generaciones.