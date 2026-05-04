No se corte el cabello sin ver esto: Luna de Flores y Luna Azul dictan los mejores días de mayo 2026

Durante el mes de mayo de 2026, los entusiastas del cuidado personal y las tradiciones astronómicas tendrán la oportunidad de alinear sus rutinas de belleza con los ciclos de la luna. Según la tradición popular, las fases lunares influyen en el crecimiento y la vitalidad capilar, ofreciendo ventanas específicas para fortalecer la raíz o mantener el volumen del peinado.

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Este mes se destaca por una particularidad astronómica: la presencia de dos lunas llenas, un fenómeno conocido como “Luna Azul”. El cielo de mayo no solo ofrecerá un espectáculo visual con la denominada “Luna de Flores”, sino que servirá de guía para quienes buscan optimizar sus tratamientos estéticos.

El ciclo lunar de este mes inició con la Luna llena de flores el viernes 1 de mayo. Este plenilunio, que se posicionará bajo la constelación de Libra, será técnicamente una “microluna”. Esto ocurre porque el satélite se encuentra cerca de su apogeo, el punto más alejado de la Tierra, lo que la hace lucir ligeramente más pequeña y menos brillante de lo habitual.

Posteriormente, el domingo 31 de mayo, se producirá la Luna Azul. Es importante aclarar que este término no refiere a un cambio de color en el astro, sino a la denominación técnica de la segunda luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario, un evento que sucede aproximadamente cada dos o tres años.

Días ideales para estimular el crecimiento rápido

Para aquellas personas cuyo objetivo es que el cabello gane longitud de manera acelerada, la creencia popular sugiere realizar cortes durante la fase de Cuarto Creciente. Según los datos del calendario para mayo de 2026, los intervalos más favorables son:

Del 1 al 3 de mayo: Coincidiendo con el inicio del mes, es un periodo propicio para estimular la regeneración.

Coincidiendo con el inicio del mes, es un periodo propicio para estimular la regeneración. Del 13 al 18 de mayo: Un segundo intervalo donde los especialistas en estética sugieren realizar cortes leves o “despuntes” para aprovechar el impulso del ciclo creciente.

Un segundo intervalo donde los especialistas en estética sugieren realizar cortes leves o “despuntes” para aprovechar el impulso del ciclo creciente. 12 y 14 de mayo: Días destacados específicamente para aplicar tratamientos de nutrición profunda y fortalecimiento de la raíz.

Fechas para fortalecer la densidad y mantener el peinado

Si, por el contrario, el usuario busca que su corte de cabello sea más duradero o desea mejorar la estructura y el volumen de la fibra capilar, el calendario señala fechas distintas:

4 de mayo: Se identifica como un momento estratégico para aportar brillo y cuerpo al cabello.

Se identifica como un momento estratégico para aportar brillo y cuerpo al cabello. Del 5 al 11 de mayo: Durante la fase de luna menguante , se recomienda el corte para quienes prefieren que el cabello crezca de forma más lenta, permitiendo que el estilo del peinado se preserve por más tiempo.

Durante la fase de , se recomienda el corte para quienes prefieren que el cabello crezca de forma más lenta, permitiendo que el estilo del peinado se preserve por más tiempo. 20 de mayo: Esta fecha, cercana a la culminación de un ciclo, se asocia tradicionalmente con una mayor densidad en la hebra capilar.

Para un seguimiento preciso de estas recomendaciones, es fundamental entender el cronograma de iluminación del satélite durante mayo:

Luna llena (Plenilunio): 1 y 31 de mayo. Máxima iluminación. Cuarto menguante: El sábado 9 de mayo la Luna mostrará el 50 % de su superficie (formando una “D” en el hemisferio norte), iniciando el decrecimiento de su luminosidad. Luna nueva (Novilunio): Fase de mínima visibilidad, ideal para el descanso de tratamientos invasivos. Cuarto creciente: Periodo en que la iluminación comienza a aumentar, favoreciendo los procesos de regeneración.

Es relevante recordar que, aunque el seguimiento del calendario lunar es una práctica extendida en la cosmética tradicional y la peluquería, no existen evidencias científicas concluyentes que vinculen directamente las fases de la Luna con la tasa de crecimiento del folículo piloso humano. No obstante, para muchos, sigue siendo una herramienta valiosa de planificación y bienestar personal.