‘Euphoria’: El cuarto episodio se estrena este domingo en HBO Y HBO Max

Con ocho episodios, la nueva temporada de Euphoria, una de las series más llamativas y aclamada por la crítica, sigue al grupo de amigos mientras enfrenta profundas cuestiones relacionadas con la fe, la posibilidad de redención y la naturaleza del mal.

Jacob Elordi en el ojo del huracán luego del estreno de la tercera temporada de Euphoria

Esta serie llega a la mitad de la tercera temporada, y la trama sigue tomando giros dramáticos. El próximo episodio de la serie original de HBO se estrena en el canal este domingo, 3 de mayo, a las 8:00 p.m. y simultáneamente en HBO Max.

En el nuevo episodio, que se llama A Kitty Le Gusta Bailar, los personajes se enfrentan a las consecuencias de sus actos. Mientras Rue (Zendaya) se ve obligada a lidiar con la policía, Cassie (Sydney Sweeney) y Nate Jacobs (Jacob Elordi) intentan saldar sus deudas tras su boda.

¿Cuál es el elenco de ‘Euphoria’?

El elenco principal de la serie incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace.

También regresan en este episodio Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin «Bonez» Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner y Marsha Gambles.

En un inicio, se decía que la serie tendría como nuevas estrellas a la cantante española Rosalía, y esto fue confirmado tiempo después.

‘Euphoria’: una mirada estilizada y provocadora pero franca de la juventud desde sus vicios y frustraciones

Entre las nuevas incorporaciones al elenco se encuentran Sharon Stone, Rosalía efectivamente, y también Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, Kadeem Hardison, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray y Vinnie Hacker.

Creada, escrita y dirigida por Sam Levinson, Euphoria es una producción original en colaboración con A24 y ya se ha consolidado como una de las series más vistas y aclamadas de la historia de HBO, con un total de 25 nominaciones a los premios Emmy y nueve victorias.