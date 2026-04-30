Los estrenos que llegaron a HBO Max en los últimos días de abril de 2026

En esta semana de los últimos días de abril, HBO Max estrenó grandes historias. Entre ellas, llegó la película Tierra de fugitivos, que con la ayuda de un gran elenco presenta un lejano Oeste lleno de acción.

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Además, también se podrá encontrar la divertida historia del pintor Carl Nargle en Pintemos y explorar el vínculo de Mariana y Martín, dos desconocidos que están destinados a conocerse en Medianeras.

También llega a HBO Max la novena temporada de Reyes, una novela que describe la historia de los monarcas de Israel, y el reality de remodelación, Como en casa, que presenta su séptima temporada.

Por último, se podrá descubrir la investigación detrás de crímenes reales en la temporada siete de Revista People Investiga y se podrá conocer si el secreto que esconde Angelo Ledda salió a la luz, en el final de temporada de la serie de ficción Memoria de un asesino.

Nuevas producciones en HBO Max. Foto: NurPhoto via Getty Images

Estrenos de HBO Max en la última semana de abril

Tierra de fugitivos

Película

Estreno: 29 de abril

Sinopsis: Stephen Dorff, Heather Graham y Nicolas Cage estelarizan este western donde el violento pasado de un forajido lo persigue en busca de venganza. Tras un tiroteo, el hombre más buscado de Estados Unidos, Thomas Keller, llega a un poblado donde todos son criminales reformados. Durante su búsqueda por la paz, Thomas enfrenta a un grupo de cazarrecompensas que hará todo por capturarlo.

Elenco: Stephen Dorff, Heather Graham, Nicolas Cage, Randall Batinkoff, Cooper Barnes, Tzi Ma, Jeremy Jackson, Costas Mandylor, Scarlet Stallone y William McNamara.

Créditos: Dirigido y escrito por Brian Skiba. Producido por Randall Batinkoff, Laurie Love y Brian Skiba. Producido ejecutivamente por Jad Ammar, Marc Bikindou, Barry Brooker, Alan B. Bursteen, Dawn Bursteen, Andrew Decesare, Mike Gunther, Corey Large, Andrew Lee y Rick Morse.

Pintemos

Película

Estreno: 29 de abril

Sinopsis: Owen Wilson protagoniza a Carl Nargle, el pintor número uno de la TV pública de Vermont, convencido de que lo tiene todo: una permanente inconfundible, una camioneta personalizada y fanáticos pendientes de cada una de sus pinceladas… hasta que un artista más joven y mejor le arrebata todo (y a todos) lo que Carl ama.

Elenco: Owen Wilson, Ciara Renée, Stephen Root, Wendi McClendon-Covey, Michaela Watkins, Lucy Freyer y Lusia Strus.

Créditos: Dirigida y escrita por Brit McAdams. Producida por Sam Maydew y Peter Brant.

Medianeras

Película

Estreno: 29 de abril

Sinopsis: La historia de Mariana, Martín y la ciudad de Buenos Aires. Martín y Mariana viven en la misma cuadra, uno frente al otro, pero jamás llegan a conocerse. Cruzan caminos sin saber acerca de la existencia del otro. La ciudad los junta y, al mismo tiempo, los separa.

Elenco: Javier Drolas, Pilar López de Ayala, Miguel Dedovich y Miguel Alvarez.

Medianeras, nueva película de HBO Max. Foto: HBO Max

Créditos: Dirigida y guionada por Gustavo Taretto.

Reyes, Temporada 9

Novela

Estreno: 27 de abril

Sinopsis: Esta serie basada en los libros bíblicos sigue la historia de Israel desde sus inicios hasta la caída de Jerusalén a manos de Babilonia.

Elenco: Guilherme Dellorto, Anna Lima, Ricky Tavares, Mário Bregieira, Louise Clós y Vanessa Gerbelli.

Reyes, nueva producción que llegó a HBO Max. Foto: SEMANA

Créditos: Escrita por Raphaela Castro y Rafael de Oliveira bajo la dirección de Juan Pablo Pires y Leonardo Miranda.

Memoria de un asesino, último episodio

Serie

Estreno: 30 de abril

Sinopsis: Llega el final de la serie donde su protagonista oculta un secreto que puede salir a la luz en cualquier momento. Angelo Ledda lleva dos vidas completamente separadas: la de un temido sicario de Nueva York y la de un tranquilo vendedor de fotocopiadoras y padre en la apacible Cooperstown, al norte del estado. Ambas se ven amenazadas cuando recibe el diagnóstico de Alzheimer, una enfermedad que ya le arrebató a su hermano mayor.

Elenco: Patrick Dempsey, Michael Imperioli, Odeya Rush, Gina Torres, Daniel David Stewart y Richard Harmon.

Créditos: Una producción de Warner Bros. Television y FOX Entertainment. La serie fue creada por Ed Whitmore y Tracey Malone, quienes también se desempeñan como productores ejecutivos junto con Cathy Schulman de Welle Entertainment. Arthur Sarkissian y Martin Campbell también son productores ejecutivos, al igual que Peter Bouckaert de Eyeworks.

Como en casa, Temporada 7

Reality

Estreno: 29 de abril

Sinopsis: El equipo de esposos Dave y Jenny Marrs preserva y renueva casas históricas en Bentonville, Arkansas. Con sus propios recursos transforman viviendas en obras maestras, y las venden a quienes buscan un estilo de vida más tranquilo en un pequeño pueblo.

Elenco: Dave Mars y Jenny Mars.

Como en casa, programa que llegó a HBO Max. Foto: HBO Max

Créditos: Producido por RIVR Media, LLC.

Revista People Investiga, temporada 9

Docuserie

Estreno: 27 de abril

Sinopsis: La revista People trae historias de crímenes reales tomadas de sus propios titulares, combinadas con una narrativa llena de suspenso que gusta al público.

Revista People Investiga se estrena en HBO Max. Foto: HBO Max

Créditos: Producido ejecutivamente por Brandon Hill, Kurt Spenser y Dan Wakeford.