Solo tiene 6 capítulos y es lo más visto en Netflix: La miniserie con un actor doble ganador del Oscar

Día Cero se ha convertido en uno de los fenómenos más llamativos del catálogo reciente de Netflix. Con apenas seis episodios, este thriller político protagonizado por Robert De Niro ha logrado mantenerse entre lo más visto incluso más de un año después de su estreno, un comportamiento poco común en la dinámica vertiginosa del consumo digital.

La producción se estrenó el 20 de febrero de 2025 y marcó un punto de inflexión en la carrera de De Niro, quien asumió su primer papel protagónico en televisión.

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Dirigida por Lesli Linka Glatter y creada por Eric Newman, Noah Oppenheimy Michael S. Schmidt, la miniserie apostó por un formato compacto: seis capítulos de entre 45 y 60 minutos que permiten una experiencia intensa, pensada para el consumo rápido sin sacrificar profundidad narrativa.

En términos argumentales, Día Cero se inscribe en el género del thriller político contemporáneo. La historia sigue a un expresidente de Estados Unidos, interpretado por De Niro, que es llamado de su retiro para liderar la investigación de un devastador ciberataque que deja miles de víctimas y pone al país en una crisis sin precedentes.

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La serie Día cero es protagonizada por Robert De Niro con la participación de Angela Bassett, Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Joan Allen, Matthew Modine, Bill Camp, Dan Stevens y Gaby Hoffmann. Foto: SARAH SHATZ/NETFLIX © 2024

A partir de allí, la trama se adentra en un terreno de conspiraciones, tensiones institucionales y dilemas éticos sobre el poder, la seguridad y las libertades individuales, en un contexto marcado por la incertidumbre tecnológica.

El elenco que acompaña al protagonista refuerza el peso dramático de la serie. Actores como Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Angela Bassett, Connie Britton y Joan Allen integran un reparto sólido que sostiene la tensión narrativa y aporta matices a una historia que no solo aborda la política, sino también los conflictos personales de sus personajes.

De Niro conversó con SEMANA tras el estreno de la serie y frente a la pregunta sobre la coincidencia del estreno en tiempos de cambios presidenciales en Estados Unidos, y todo lo que ello ha traído consigo en el clima geopolítico mundial. El actor aseguro que efectivamente, “estamos en una situación muy difícil en Estados Unidos en este momento, y todo el mundo lo sabe. Yo solo espero que la gente empiece a darse cuenta de lo que verdaderamente necesita hacerse en este momento”.

Más allá de su estreno exitoso, lo que ha sorprendido es su permanencia en el tiempo. La miniserie ha superado los 70 millones de visualizaciones y acumula cientos de millones de horas reproducidas, cifras que la mantienen vigente dentro del catálogo de Netflix en 2026. Este fenómeno responde, en parte, a la creciente preferencia de las audiencias por contenidos breves, pero también a la vigencia de sus temas centrales.

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El repunte en visualizaciones durante 2026 no es casual. El contexto global, marcado por el aumento de ataques cibernéticos y debates sobre seguridad digital, ha reactivado el interés por una historia que parece dialogar directamente con la realidad. A esto se suma el peso del nombre de Robert De Niro, cuyo salto a la televisión sigue despertando curiosidad entre nuevas audiencias, así como la capacidad del algoritmo de Netflix para reposicionar contenidos y darles una segunda vida.