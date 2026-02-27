Gente

Robert De Niro recibe ataque de Donald Trump: lo llamó “enfermo y demente” tras hacer fuertes críticas

El artista lidió con fuertes palabras del mandatario en su contra, luego de hablar sobre situaciones políticas.

Redacción Gente
27 de febrero de 2026, 9:05 a. m.
Robert De Niro, famoso actor, de pelea con Donald Trump
Robert De Niro, famoso actor, de pelea con Donald Trump Foto: AFP

El presidente Donald Trump sigue dando de qué hablar en el escenario mediático, debido a sus constantes ataques y pullas en contra de celebridades de todos los ámbitos. Tras lo ocurrido en el Super Bowl con Bad Bunny, ahora su atención se ubicó en otro famoso.

De acuerdo con lo que se detalló, el mandatario de Estados Unidos calificó el pasado 25 de febrero al legendario actor Robert De Niro de “enfermo y demente” después de que este instara a los estadounidenses a “resistir” a su administración.

Donald Trump
Donald Trump, mandatario de Estados Unidos. Foto: AP

La estrella de Taxi Driver y El padrino es un crítico acérrimo del magnate republicano y aprovechó su discurso de aceptación del premio a toda una vida en el Festival de Cine de Cannes del año pasado para tachar al presidente de “filisteo”.

Congresistas demócratas llevaron a víctimas de Jeffrey Epstein al discurso del Estado de la Unión de Donald Trump

El trastornado Robert De Niro, otro enfermo y demente con, en mi opinión, un coeficiente intelectual extremadamente bajo, que no tiene ni idea de lo que hace o dice, ¡algunas de cuyas acciones son seriamente DELICTIVAS!”, escribió el mandatario en una extensa publicación en su plataforma Truth Social, donde no dudó en manifestar su descontento.

El presidente estadounidense también atacó en su mensaje a las legisladoras demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, a quienes llamó “lunáticas”.

Sus comentarios se produjeron después de que De Niro criticara al presidente en un pódcast emitido el lunes, en el que dijo: “Todo el mundo tiene que mantenerse unido para sacarlos y volver a la normalidad”.

“La historia es nuestro país, y Trump lo está destruyendo, y quién sabe cuáles son sus razones, pero es enfermizo”, dijo el actor de 82 años en el programa The Best People with Nicolle Wallace.

“La gente tiene que resistir, resistir, resistir, resistir, resistir. Es la única manera”, zanjó.

Es claro que Trump continúa soltando esta clase de mensajes y ataques en contra de quienes se ubican en otra línea política, plasmando su oposición frente a críticas y opiniones.

*Con información de AFP

