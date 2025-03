Robert De Niro habló en exclusiva con SEMANA sobre su más reciente protagónico y su fugaz paso por Colombia

El aclamado De Niro , quien por primera vez protagoniza una serie en Netflix y también fungió como productor ejecutivo, conversó con SEMANA sobre su papel , no sin antes mencionar que ya conocía Colombia en un paso fugaz por el país cuando grabó la película La misión, en 1986. “He estado en Bogotá un par de veces. Viajé a Santa Marta y a Cartagena”. Ante la pregunta de qué tan alejada se encontraba la posibilidad de que un ataque cibernético de la magnitud que se presenta en la serie ocurriera en la realidad, De Niro aseguró: “ Desafortunadamente, tengo que aceptar que sí es posible que ocurra. Ya hemos visto en el pasado pequeñas dosis de esos ataques , aunque lo que acá ocurre es mucho peor. Pero sí veo que pueda pasar, aunque espero que nunca suceda. Si pasa, sería algo que no me sorprendería”.

La complejidad del personaje de George Mullen se devela a lo largo de la serie. El expresidente retirado debe tomar difíciles decisiones, especialmente, cuando a la trama entra su hija, Alexandra Mullen, interpretada por la actriz Lizzy Caplan, reconocida por sus papeles en Los ilusionistas y Atracción fatal, entre otros. En conversación con SEMANA, Caplan aseguró que trabajar junto con De Niro fue una “experiencia maravillosa que me hizo querer trabajar el doble para no decepcionar a nadie”. Además, señaló que “grabar en Nueva York y sus increíbles locaciones, como las escalinatas de la Corte Suprema o la biblioteca pública, hizo que el reto fuera más emocionante”. El personaje de Alexandra Mullen se divide entre el perfil de una congresista joven de Nueva York y el de una hija que busca distanciarse del legado político de su padre. “Alex está en un momento en el que siente que el clima político actual ha obstaculizado su capacidad para hacer su trabajo. No se está haciendo nada, no se está aprobando ninguna legislación, y eso la frustra mucho”.