El megaproyecto turístico de Robert De Niro en Barbuda incluirá villas de lujo y residencias frente al mar

En el contexto del crecimiento del turismo de lujo a nivel global, distintas regiones del Caribe buscan consolidarse como destinos estratégicos para inversionistas internacionales. Estas zonas, caracterizadas por su basta riqueza natural y baja densidad poblacional, han captado la atención de empresarios que buscan desarrollar complejos exclusivos orientados a un público de alto poder adquisitivo.

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La isla de Barbuda está ubicada en el Caribe oriental y es conocida por sus playas bellas y su clima muy cálido, ha sido uno de esos territorios donde el desarrollo turístico ha comenzado a tomar fuerza en los últimos años. En particular, proyectos enfocados en sostenibilidad, privacidad y experiencias personalizadas han marcado la pauta en este tipo de inversiones.

Precisamente en esa isla, el actor Robert De Niro liderará un proyecto turístico de gran escala, el cual abarca aproximadamente 162 hectáreas y más de tres kilómetros de costa. La iniciativa busca transformar una zona costera en un complejo orientado al turismo de alta gama.

Barbuda es una isla que integra Antigua y Barbuda. Tiene una población de aproximadamente 1638 habitantes, la mayoría de los cuales viven en su capital, la ciudad de Codrington Foto: Getty Images

El desarrollo contempla la construcción de un hotel boutique bajo la marca Nobu Beach Inn, que contará con 36 habitaciones distribuidas en 17 villas independientes. Este espacio incluirá servicios como club de playa, áreas de bienestar, restaurantes y espacios recreativos.

Además del componente hotelero, el proyecto prevé la construcción de 25 residencias privadas con acceso directo al mar, diseñadas para ofrecer servicios integrales y la posibilidad de integrarse a un sistema de alquiler dentro del mismo complejo. Estas propiedades pueden alcanzar superficies de hasta 557 metros cuadrados.

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El plan también incluye otras unidades como complejos individuales y quintas, todas orientadas a mantener un modelo de baja densidad constructiva. Según voceros del proyecto, el objetivo es conservar el entorno natural y garantizar un ambiente de privacidad y tranquilidad para residentes y visitantes.

Un elemento clave dentro del desarrollo es la mejora en la conectividad de la isla. La apertura del Aeropuerto Internacional Burton-Nibbs en 2024 ha facilitado el acceso a Barbuda mediante vuelos comerciales, privados y helicópteros, reduciendo los tiempos de traslado desde otras islas cercanas como Antigua.

El nuevo aeropuerto de Barbuda será pieza clave de este proyecto que promete una gran oferta turística. Foto: Getty Images

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que incluye la presencia previa de la marca Nobu en la isla, con un restaurante inaugurado en 2020 que sirvió como punto de partida para el desarrollo del complejo turístico.

Según proyecciones, el proyecto podría estar finalizado hacia 2027, consolidando a Barbuda como un destino enfocado en el turismo de lujo y atrayendo a inversores y visitantes internacionales interesados en experiencias exclusivas en entornos naturales.