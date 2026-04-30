La princesa Diana tendrá serie basada en grabaciones inéditas: “Las crudas palabras”

Una nueva serie documental sobre la princesa Diana, basada en grabaciones inéditas, se estrenará en 2027, cuando se cumplan 30 años de la trágica muerte de una de las más famosas figuras de la realeza británica, anunciaron los productores el jueves.

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“Diana: la verdad nunca escuchada” es el título tentativo del proyecto de tres episodios. Producida por Love Monday TV y 53 Degrees Global, la serie promete contar la historia de la Princesa del pueblo en sus propias palabras.

Fue gran amiga de Diana de Gales. Ese día de 1991, durante una fiesta en el Langham Hilton de Londres, la princesa le dijo: “¡Qué bueno verte, dama luchadora!”. Foto: Getty Images

“Las crudas palabras de Diana presentan un retrato más completo: una mujer que atravesaba presión, redefinía su rol y avanzaba bajo su convicción”, dijeron los productores en un comunicado.

Las revelaciones, prometieron, “cambiarán la percepción pública de Diana para siempre”, lo que también aumenta la expectativa.

Las cintas fueron grabadas en 1991 y contienen conversaciones privadas entre Diana de Gales y su amigo próximo, el doctor James Colthurst, detalló el texto; esto permite tener una óptica mucho más íntima de la princesa.

Sacadas fuera del Palacio de Kensington, las grabaciones fueron entregadas al escritor Andrew Morton, quien poco después publicó el explosivo libro “Diana: su historia verdadera en sus propias palabras”.

“En las tres décadas que han pasado desde la muerte de Diana, menos de una hora de esas cintas fueron escuchadas”, aseguraron los productores.

En las cintas “escuchamos el humor contagioso y su risa chispeante a medida que revela verdades sobre la vida dentro de la más famosa familia del mundo”.

“Lo que es realmente impresionante es escuchar lo que Diana pensaba sobre Carlos, Camila, Guillermo, Enrique, Fergie e incluso Andrés Mountbatten-Windsor, a la luz de todo lo que ha ocurrido en los años intermedios”.

Tras la muerte de Diana en un choque en París el 31 de agosto de 1997, la familia real británica, objeto de varias producciones televisivas, incluyendo “The Crown”, de Netflix, cosechó varios titulares dramáticos.

Series relacionadas con la monarquía han tenido gran acogida en la audiencia. Foto: Netflix

El ahora rey Carlos III se casó con Camila en 2005, el príncipe Enrique se mudó a Estados Unidos con su esposa Meghan en medio de tensas relaciones con la familia, y más recientemente Andrés, hermano menor de Carlos III, cayó en desgracia, perdió su título y llegó a ser brevemente arrestado por su vinculación con el agresor sexual Jeffrey Epstein.

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La serie documental también incorporará la perspectiva del entorno próximo de Diana, incluyendo consejeros, confidentes y amigos íntimos, su peluquero, su guardaespaldas y el secretario de prensa de la realeza, Dickie Artbiter.

*Con información de AFP.