Jacob Elordi en el ojo del huracán luego del estreno de la tercera temporada de Euphoria

Jacob Elordi se encuentra en el ojo del huracán tras el estreno de la tercera temporada de Euphoria, que ha desatado un torbellino de reacciones polarizadas entre fans y críticos. La serie de HBO, que regresó después de cuatro años de espera, ha sido tildada por algunos como un “desastre total” por medios como The Guardian y New York Post, criticando su narrativa lenta, incoherente y provocativa, con escenas controvertidas que involucran a su personaje Nate Jacobs y a Sydney Sweeney en roles humillantes.

Al huracán de críticas se suma otra sorpresa entre los fans luego de filtrarse fotos junto a la supermodelo Kendall Jenner en una fiesta posterior al primer fin de semana de Coachella, durante el after party de Justin Bieber, donde presuntamente se les vio besándose apasionadamente. Aunque ni Elordi ni Jenner han confirmado el romance, las imágenes virales avivan especulaciones de una química explosiva, sumadas a encuentros previos como la fiesta de los Óscar de Vanity Fair. Sobre la vida amorosa de ambas personalidades, se sabe que Elordi salió con Olivia Jade y Jenner con el cantante de reguetón Bad Bunny, tras un breve pero intenso noviazgo que capturó titulares en 2025.

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Apela su condena

El rapero Sean ‘Diddy’ Combs. Foto: AFP

A través de sus abogados, el rapero Sean ‘Diddy’ Combs le pidió a un tribunal de apelaciones federal en Nueva York revocar su pena de prisión de más de cuatro años por delitos relacionados con la prostitución. En un recurso exhaustivo presentado ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, el equipo legal del rapero argumentó que el juez distorsionó la ley al imponer una sanción desproporcionada, alegando sesgo procesal durante el juicio y violaciones a los derechos constitucionales de su cliente, como la falta de imparcialidad en la selección del jurado y errores en la aplicación de las guías federales de sentencia. “Esta condena no refleja la realidad de los hechos ni la justicia debida”, declararon los juristas en el documento, pidiendo la anulación total o, al menos, un recálculo que permita la libertad inmediata de Combs, quien se encuentra recluido en una cárcel de Brooklyn desde febrero pasado.

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Diddy fue hallado culpable de dos cargos por transporte de personas con fines de prostitución, tras un juicio que expuso detalles sórdidos de su imperio musical, pero fue absuelto de los más graves, como tráfico sexual o crimen organizado, lo que sus defensores ven como una victoria parcial que debería traducirse en una pena mínima.

La sentencia actual, de 4 años y 2 meses, lo mantendría tras las rejas hasta el primer semestre de 2028 si la apelación fracasa, considerando el tiempo ya cumplido y buen comportamiento. Este nuevo capítulo en la saga legal del magnate del hip-hop mantiene en vilo a la industria, mientras sus partidarios claman por equidad y sus detractores celebran un precedente contra el abuso de poder en Hollywood.

Regresa a las pasarelas

La diseñadora colombiana Kika Vargas. Foto: GETTY IMAGES/

La diseñadora colombiana Kika Vargas será la encargada de abrir la pasarela inaugural de Bogotá Fashion Week 2026, un honor que posiciona su visión creativa al frente de la moda nacional e internacional. Conocida por su estética artesanal que fusiona técnicas ancestrales de tejidos colombianos con siluetas contemporáneas y audaces, Vargas regresa a las pasarelas después de una década de ausencia, marcando un hito en su carrera y en el calendario de la moda de la capital.

Su nominación en 2021 a los prestigiosos premios LVMH Prize, el galardón más codiciado para talentos emergentes en moda, catapultó su nombre a los reflectores internacionales, validando su propuesta única que mezcla tradición y vanguardia. Para la apertura en Bogotá, Vargas presentará su colección SS/Resort 27, una explosión de colores vibrantes inspirados en los paisajes tropicales con piezas oversize, transparencias y accesorios tejidos a mano que prometen redefinir el armario veraniego.

Esta será una colección que celebrará el arte, las raíces y las manos que construyen moda con propósito. Bogotá Fashion Week, por su parte, se realizará del 12 al 14 de mayo, consolidándose como el epicentro de la creatividad regional en un año en el que la sostenibilidad y la identidad local cobran más fuerza que nunca.

Acusada de agresión

Katy Perry y la actriz Ruby Rose. Foto: HBO

Katy Perry enfrenta una investigación policial formal en Australia tras la denuncia pública de agresión sexual interpuesta por la actriz Ruby Rose, quien la acusa de un incidente ocurrido hace 16 años en el Spice Market Nightclub de Melbourne. Según el relato detallado de Rose a través de las redes sociales de Threads y TikTok, los hechos habrían ocurrido en el verano de 2010, cuando ella tenía 20 años. La actriz, reconocida por Orange is the new black, afirma contar con pruebas de la noche, incluyendo testigos que soporten el aberrante hecho.

La actriz ya presentó reportes formales a la policía del estado de Victoria, que confirmó la apertura de la indagatoria por parte del equipo de investigación de delitos sexuales.Tras la denuncia, el equipo de Katy Perry respondió de inmediato calificando las declaraciones de Rose como “mentiras peligrosas e irresponsables”, negando categóricamente cualquier agresión y enfatizando que la cantante no comentará más para no interferir en el proceso legal. Ahora con 40 años, Rose indicó en redes que deja de hablar públicamente para “comenzar el proceso de sanación”, mientras la policía de Melbourne analiza evidencias en un caso que podría escalar a cargos formales si se corroboran los hechos.

Habrá película

Warner hará una película sobre Game of Thrones. Foto: FOTO: AFP

Warner Bros dio luz verde para dar el salto al cine del universo de Juego de Tronos, confirmando el desarrollo de una película tentativamente titulada Game of Thrones: Aegon’s Conquest. La película sería un proyecto que expande la épica saga de Poniente más allá de la televisión. La noticia se dio a conocer a través de medios especializados como Variety y Page Six Hollywood, los cuales confirmaron que el proyecto será el gran regreso cinematográfico de la franquicia creada por George R.R. Martin tras el éxito de La casa del dragón. El filme estaría centrado en la figura legendaria de Aegon I Targaryen, conocido como Aegon el Conquistador, y su brutal conquista de los Siete Reinos siglos antes de los eventos de la serie original, con el rey valyrio montando a su dragón Balerion para unificar Poniente bajo la Casa Targaryen.

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El guion estará a cargo de Beau Willimon, el talentoso showrunner de House of Cards y guionista clave en Andor, quien ya habría entregado un borrador inicial que ha entusiasmado a los ejecutivos de Warner, pese a las incertidumbres por la posible fusión con Paramount Skydance. Aegon I, fundador de la dinastía Targaryen que reinó casi 300 años, representa el origen mítico de los jinetes de dragones, con su campaña sangrienta que solo dejó a Dorne fuera de su dominio. Entre los rumores, se estima que el estreno estaría programado para 2027. Se espera que en las próximas semanas se empiecen a confirmar los nombres de los primeros actores y actrices.

Nuevo embajador

El actor Pedro Pascal. Foto: FilmMagic

El actor Pedro Pascal atraviesa probablemente el mejor momento de su carrera, consolidándose como uno de los actores latinos más codiciados de Hollywood con una agenda repleta de éxitos. Con roles confirmados en The Mandalorian & Grogu, donde retomará su icónico Din Djarin, el cazarrecompensas mandaloriano, y en el ambicioso Avengers: Doomsday de Marvel, Pascal navega un año de bonanza actoral que lo posiciona en la cima de la industria del entretenimiento global.

En medio de esta vorágine creativa, el actor ha sido confirmado como el nuevo embajador global de Chanel, un hito que une su carisma magnético con el legado de la maison francesa. Matthieu Blazy, director creativo de la firma, no escatimó en elogios: “Pedro es un hombre maravilloso y un actor increíble. Su amabilidad, talento y visión del mundo son a la vez acogedores e inspiradores. Estamos encantados de darle la bienvenida a la familia. Por su parte, Pascal expresó su entusiasmo con calidez: “Me encanta la visión de Matthieu, que me parece poderosa, elegante e increíblemente cálida. Me muestra cómo podríamos coexistir; hay algo para todos en su universo”. Esta alianza promete campañas que trasciendan la moda, celebrando la diversidad y la expresión cultural en un guiño latino a la elegancia francesa.