Revelan cuando será liberado Sean ‘Diddy’ Combs, el famoso productor musical condenado por prostitución

En su día, se habían solicitado 11 años tras las rejas para Combs, pero la pena fue mucho menor.

Redacción Mundo
27 de octubre de 2025, 11:05 p. m.
El torneo de baloncesto tipo round-robin ayudará a obtener fondos críticos para los programas de baloncesto de las escuelas secundarias de la ciudad de Nueva York que no cuentan con las instalaciones necesarias para practicar y jugar sus juegos de local.
El productor y músico Sean "P. Diddy" Combs recibe el Tercer Premio Anual H.O.O.P.S (Ayudando a Nuestras Escuelas Públicas) en el Torneo de Baloncesto Net Gain 2005 en Basketball City, Pier 63, el 11 de abril de 2005 en la ciudad de Nueva York. | Foto: Getty Images

Las autoridades penitenciarias de Estados Unidos liberarán a Sean ‘Diddy’ Combs el 8 de mayo de 2028, según mostró el lunes un registro en línea de reclusos, tras haber estado encarcelado más de cuatro años por delitos relacionados con la prostitución.

Los fiscales habían solicitado 11 años tras las rejas para Combs, de 55 años, pero el juez de distrito Arun Subramanian dictó una sentencia de 50 meses y una multa de 500.000 de dólares a principios de este mes.

Contexto: Se confirma lo peor: así fue la conversación entre los abogados de Diddy y Trump

La defensa de Diddy ha apelado tanto la condena como la sentencia, lo que podría afectar la fecha indicada por la Oficina Federal de Prisiones. La fecha refleja el tiempo que el astro del hip hop ya ha cumplido en una cárcel de Brooklyn.

Sean 'Diddy' Combs, exproductor musical | Foto: afp

Combs fue absuelto por un jurado en julio de los cargos más graves en su contra —tráfico sexual y crimen organizado—, pero fue condenado por dos cargos de transporte de personas entre estados con multas de prostitución.

Subramanian dijo que estaba obligado por la ley a dictar una sentencia que reflejara la gravedad de los “delitos graves” de Combs, los cuales, según él, “han dañado irreparablemente a dos mujeres”.

Contexto: Inusual celebración de fans de Diddy Combs frente al tribunal: en video, esto hicieron con aceite para bebé

El propio Subramanian señaló que el castigo que impuso era significativamente más corto que el rango recomendado por los oficiales de libertad condicional, de 70 a 87 meses. Le dijo a Combs que confiaba en que “aprovecharás al máximo tu segunda oportunidad”.

Diddy
En este sketch judicial, Sean "Diddy" Combs reacciona después de ser declarado culpable de delitos relacionados con prostitución, pero absuelto de cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haberlo puesto tras las rejas de por vida, el miércoles 2 de julio de 2025, en el tribunal federal de Manhattan en Nueva York. | Foto: AP

Combs contó al tribunal entre lágrimas antes de que el juez dictara sentencia que estaba “verdaderamente arrepentido” por sus acciones. El cantante se disculpó con su familia y con sus víctimas, diciendo que su comportamiento era “repugnante, vergonzoso y enfermizo”. Subramanian señaló a Combs que su tiempo en prisión no sería de por vida. “Vas a superar esto”, dijo el juez a él ya su familia.

En su momento, la fiscal Christy Slavik, que solicitó una condena de 11 años, afirmó que Combs no aceptó la responsabilidad de sus actos. “Su arrepentimiento fue condicional. Es como si pensara que la ley no se aplica a él”, declaró Slavik.

Contexto: Abogado de Sean Diddy pidió anular su juicio: esta fue la razón

El juez Subramanian dijo también en su decisión que estaba obligado por la ley a imponer una sentencia que reflejara los “graves delitos” de Combs, que dañaron “irreparablemente a dos mujeres”. Señaló que la pena fue significativamente más corta que el rango recomendado por los oficiales de libertad condicional, de 70 a 87 meses.

Con información de AFP.

