Suscribirse

Estados Unidos

Caso P. Diddy da un vuelco que está a punto de cambiar su destino: esta es la inesperada petición de los fiscales de EE. UU.

El rapero fue declarado culpable de delitos sexuales, por lo que está pagando una condena penal en la prisión.

Redacción Mundo
1 de octubre de 2025, 2:41 a. m.
Los abogados, según el diario, recibieron en diez días más de 3.000 personas que habían presentado acusaciones contra Puff Daddy y de esos casos pudieron corroborar y considerar creíbles más de 120 casos.
Sean "Diddy" Combs. | Foto: AP

Un fiscal de Nueva York pidió una pena superior a los 11 años de prisión contra la estrella del hip-hop P. Diddy, quien fue absuelto en julio de los cargos más graves de violencia sexual presentados en su contra.

Sean Combs, su nombre real, está actualmente en prisión y conocerá su condena el viernes ante el tribunal de Nueva York que lo juzgó.

De 55 años, Combs fue acusado de obligar a dos exparejas a mantener relaciones sexuales no deseadas con hombres, para lo que contó con la ayuda de fieles empleados que lo encubrieron y protegieron.

Contexto: El escándalo de la cámara de besos de Coldplay da un nuevo giro: CEO de Astronomer es visto paseando con su esposa

A principios de julio, fue absuelto de asociación ilícita y tráfico sexual, los cargos más graves punibles con cadena perpetua. Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos de trata de personas con fines de prostitución.

Diddy
En este sketch judicial, Sean "Diddy" Combs reacciona después de ser declarado culpable de delitos relacionados con prostitución, pero absuelto de cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haberlo puesto tras las rejas de por vida, el miércoles 2 de julio de 2025, en el tribunal federal de Manhattan en Nueva York. | Foto: AP

El fiscal federal Jay Clayton justificó la pena solicitada señalando que “sus crímenes son graves y han llevado, en varios casos similares, a penas superiores de diez años” de prisión.

“También se necesita una pena sustancial de prisión en este caso porque el acusado no está arrepentido”, escribió.

Contexto: Se confirma lo peor: así fue la conversación entre los abogados de Diddy y Trump

Sean Combs “intenta presentar décadas de abusos como simplemente la consecuencia de relaciones mutuamente tóxicas. Pero nada es ‘mutuo’ en una relación donde una persona tiene todo el poder”, agregó el fiscal.

Además, señaló en el documento que Combs es “impenitente” y que incluso admitió sus actos de violencia y abuso durante el juicio que se llevó a cabo durante meses, pero que “increíblemente, ahora argumenta que sus víctimas deberían cargar con la culpa”.

Sean 'Diddy' Combs participa en el panel "The Four" durante la gira de prensa de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión FOX en Pasadena, California, el 4 de enero de 2018. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP , archivo)
Sean 'Diddy' Combs fue hallado culpable de varios delitos sexuales. | Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

La defensa del rapero y empresario solicitó la semana pasada una condena que no exceda los 14 meses de prisión, un período que le permitiría salir de prisión antes de fin de año, considerando el tiempo que ha pasado en detención preventiva.

Contexto: Trump consideraría otorgar indulto presidencial a Sean ‘Diddy’ Combs tras su culpabilidad en juicio por tráfico sexual

Sin embargo, los fiscales a cargo de su caso, han declarado que el rapero intenta presentarse como una víctima. “Él no es la víctima”, escribieron los agentes en la declaración. “El tribunal debe centrarse en los efectos muy reales que la conducta del acusado tuvo en la vida de las verdaderas víctimas, sus víctimas”.

En este sketch judicial, Sean "Diddy" Combs reacciona tras ser declarado culpable de delitos relacionados con la prostitución, pero absuelto de cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haberlo condenado a cadena perpetua, el miércoles 2 de julio de 2025, en el tribunal federal de Manhattan, Nueva York.
Los fiscales del caso pretenden aumentar la condena del rapero. | Foto: AP

Por su parte, la expareja de Combs, Cassie Ventura, quien fue víctima del artista estadounidense, ha declarado en varias oportunidades que espera una fuerte condena para el hombre, pues, tras 11 años de relación, quedó marcada por las amenazas, el abuso físico y los actos sexuales a los que fue sometida.

“Estos eventos eran degradantes y repugnantes, dejándome con infecciones, enfermedades y días de agotamiento físico y emocional antes de que él me lo exigiera todo de nuevo. Los actos sexuales se convirtieron en mi trabajo de tiempo completo, la única forma de mantener su favor”, dijo en el juicio.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se pronuncian sobre Kevin Mier en México: esto dijeron sobre una costumbre que tiene

2. Trump ordena a los militares “vigilar el enemigo interior” y resucitar “el espíritu guerrero” de EE. UU.

3. Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ explotó frente a los comentarios que recibió: “Los jugadores solo se conocen cuando pierden”

4. “Pequeño J”, el presunto autor intelectual de brutal triple femicidio en Argentina, fue detenido en Perú

5. Pico y placa en Medellín: así rotará la medida durante octubre del 2025

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosDiddy Combs

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.