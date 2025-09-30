El escándalo de la cámara de besos de Coldplay da un nuevo giro: CEO de Astronomer es visto paseando con su esposa

El medio de comunicación Daily Mail publicó un artículo en el que confirma que el exdirector de Astronomer, Andy Byron, habría sido visto felizmente con su esposa el fin de semana pasado en Maine.

La información se conoció dos meses después de que el CEO de la empresa tecnológica fuera captado besándose con su jefe de recursos humanos en una cámara de besos durante el concierto de Coldplay en Boston.

En ese momento, la pareja se agachó inmediatamente e intentó en vano proteger sus rostros de la vista, pero el líder de Coldplay, Chris Martin, solo empeoró las cosas, bromeando: “O están teniendo una aventura… o son muy tímidos”.

La directora de recursos humanos de Astronomer, Kristin Cabot, se vio envuelta en un escándalo que se hizo viral. | Foto: X/@Indie5051

Bryon y su esposa Megan fueron vistos luciendo sus anillos de boda mientras salían de una lujosa mansión de Kennebunk (donde, según se informa, el cónyuge ha estado viviendo) para disfrutar de un romántico pícnic al atardecer en una playa local, según imágenes exclusivas tomadas por el Daily Mail.

El medio de comunicación británico reveló en exclusiva las imágenes y aseguró que la pareja está trabajando en su matrimonio y según el medio, ninguno de los dos ha solicitado el divorcio en Massachusetts o Maine.

Daily Mail pudo corroborar que la pareja se dejó ver durante un compartir al aire libre, donde compartieron refrescos y algunos alimentos sentados en unas sillas en la playa mientras se podían ver sus anillos de boda.

Photos reveal surprising plot twist for disgraced CEO caught in Coldplay kiss-cam saga... as he finally breaks cover after two months https://t.co/hKGMXkLbPC — Daily Mail (@DailyMail) September 30, 2025

“El exjefe, hasta entonces pulcro y afeitado, estaba casi irreconocible: lucía una barba blanca, gafas y una gorra de béisbol vuelta hacia atrás que le cubría el pelo blanco”, se menciona en el artículo.

La renuncia de Byron a la empresa tecnológica, seguida poco después por la de Cabot, fue ampliamente difundida en su momento.

La empresa neoyorquina centrada en inteligencia artificial donde trabajaban Byron y Cabot inició inmediatamente una investigación después de que el paso en falso captado en cámara estallara frenesí en las redes sociales y pusiera al escandaloso dúo en licencia.

Byron, de 51 años, renunció al día siguiente, mientras que su supuesta amante dimitió menos de una semana después, según el NY Post.

El video acumula millones de vistas en internet y dio lugar a memes sobre todos los temas, desde la imprudencia de tener una aventura en un concierto de Coldplay, hasta la hipocresía de que una directora de recursos humanos se haya involucrado aparentemente en una relación sentimental en un entorno laboral.

El empresario se vio envuelto en un escándalo de infidelidad tras asistir a un concierto de Coldplay | Foto: X/@StarPlatinumSOL

“Lo más loco del escándalo de infidelidad del director ejecutivo de Astronomer es que fue con la encargada de recursos humanos”, dijo un usuario de la red X. “La persona que te advertiría de no fraternizar con compañeros de trabajo”.