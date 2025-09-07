Kristin Cabot, la mujer que fue captada con otro hombre en concierto de Coldplay, solicitó su divorcio: “a eso le llamo karma”

El pasado mes de julio las redes sociales estallaron luego de que se hiciera viral un video que dejaba en evidencia a un hombre y una mujer, aparentemente en un mal momento, pues aunque estaban felices abrazados en medio de un concierto de la banda británica Coldplay, en la ciudad de Boston (EE. UU.), al ver que aparecían en una pantalla gigante del show ambos optaron por separarse de inmediato e intentar cubrir sus rostros.

Su reacción, como era de esperarse, desató todo tipo de reacciones entre los asistentes y los internautas. Fue así como, poco después de que las imágenes se difundieran en las plataformas digitales y se viralizaran en cuestión de minutos, se conoció la identidad de ambos sujetos y se desató una polémica que los vinculaba con un presunto caso de infidelidad.

Los protagonistas de este escándalo fueron Andy Byron, CEO de la empresa de tecnología Astronomer, y Kristin Cabot, quien se desempeñaba como directora de recursos humanos de esta misma compañía.

A partir de ese momento, los nombres de ambos empezaron a resonar en las plataformas digitales y medios de comunicación, confirmando que ambos acabaron con sus respectivos matrimonios después de su polémica aparición en el concierto.

En el caso de Kristin Cabot, según declaraciones citadas por el medio Daily Mail, habría sido ella quien solicitó el divorcio y, lejos de mostrarse arrepentida por su infidelidad, lanzó una fuerte critica al hombre que era su esposo antes de este escándalo.

La directora de recursos humanos de Astronomer, Kristin Cabot, se vio envuelta en un escándalo que se hizo viral | Foto: X/@Indie5051

La mujer afirmó que su esposo era una persona egocéntrica y obsesionada con el dinero. Además, se refirió a lo que pasó como una forma de karma que debía pagar. “Es un ególatra obsesionado con el dinero. A eso le llamo karma”, dijo Kristin Cabot.

Por otro lado, el mismo sitio señala que la solicitud de Cabot fue realizada de manera formal el 13 de agosto, ante un tribunal de Portsmouth, New Hampshire. No obstante, los motivos de esta separación no se conocen de manera concreta, aunque se relacionan con lo sucedido en el concierto de Coldplay.

El video en cuestión, como se mencionó anteriormente, muestra a Byron, casado y con dos hijos, y a Cabot intentando esconderse de la cámara al darse cuenta de que estaban apareciendo en la popular ‘kiss-cam’ o cámara de los besos, que usualmente enfoca a parejas en este tipo de eventos.