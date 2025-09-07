Caterin Escobar revive los rumores de su noviazgo con Mario Alberto Yepes tras hacer inesperada confesión

Una de las grandes sorpresas que ha dejado la séptima temporada de MasterChef Celebrity, es la cercanía que hay entre Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes, situación que despertó rumores sobre un posible romance.

Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los dos se ha pronunciado de manera oficial para confirmar o desmentir si son o no pareja. Lo cierto, es que han dado varias pistas que sus seguidores han interpretado como una afirmación a esas especulaciones.

La pista más reciente la dio la actriz, que se convirtió en la novena eliminada de MasterChef Celebrity, luego publicar un carrusel de fotografías a través de su cuenta de Instagram y hacer una inesperada confesión al responder a un usuario que comentó: “Aquí los que esperamos el comentario del CAPI de CAPITANES…. Yepes!“, haciendo referencia a su posible noviazgo.

Ante este comentario, Caterin Escobar no tardó en reaccionar y sin filtros señaló: “él tomó la foto”, en alusión a la imagen de portada de su carrusel, en la que aparece montando a caballo y con los ojos cerrados, con una imagen de fondo de un hermoso atardecer.

Además, agregó unos emoticones de caras sonriendo a carcajadas, dejando en evidencia que le causó gracia el comentario que hizo el usuario.

Caterin Escobar y su confesión sobre el fotógrafo detrás del lente: Mario Yepes | Foto: Instagram @caterinescobaractriz

Tras su inesperada confesión y, como era de esperarse, la actriz desató una ola de reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales tomaron esta revelación como una confirmaron de su relación sentimental con Yepes.

Otro detalle que algunos no pasaron por alto, fue la emotiva dedicatoria que Yepes publicó en sus redes sociales dirigida a Escobar tras salir del concurso de cocina, con la que aprovechó para halagar su belleza sin ocultar lo que opina de ella.

“Qué triste salida, pero que hermosa despedida. Se va lo más hermoso y tierno del programa”, escribió el exfutbolista y capitán de la selección Colombia. Como respuesta, la actriz anotó: “Pero llegaste tú”, haciendo aún más fuerte los rumores de su vínculo amoroso.

Cabe mencionar que tras la eliminación de Julián Zuluaga, poco antes de la salida de Caterin Escobar, el actor y también exparticipante de MasterChef Celebrity en su edición de este 2025, le concedió una entrevista a la emisora Vibra, en la que le pidió disculpas a Yepes por mencionar que “el amor más bonito” que vio en el reality fue el de ellos dos.