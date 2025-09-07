Suscribirse

Gente

Caterin Escobar revive los rumores de su noviazgo con Mario Alberto Yepes tras hacer inesperada confesión

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente para confirmar su relación, la actriz ya lo estaría haciendo de una manera bastante sutil.

Redacción Gente
7 de septiembre de 2025, 12:40 p. m.
Caterin Escobar destapó la verdad de supuesto romance en ‘MasterChef Celebrity’: “Nos volvemos cercanos”.
Caterin Escobar aviva los rumores de su romance con Yepes | Foto: Canal RCN / Montaje: Semana

Una de las grandes sorpresas que ha dejado la séptima temporada de MasterChef Celebrity, es la cercanía que hay entre Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes, situación que despertó rumores sobre un posible romance.

Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los dos se ha pronunciado de manera oficial para confirmar o desmentir si son o no pareja. Lo cierto, es que han dado varias pistas que sus seguidores han interpretado como una afirmación a esas especulaciones.

Contexto: Maluma presumió su nuevo Ferrari y generó debate por su exclusivo diseño; la Policía lo detuvo

La pista más reciente la dio la actriz, que se convirtió en la novena eliminada de MasterChef Celebrity, luego publicar un carrusel de fotografías a través de su cuenta de Instagram y hacer una inesperada confesión al responder a un usuario que comentó: “Aquí los que esperamos el comentario del CAPI de CAPITANES…. Yepes!“, haciendo referencia a su posible noviazgo.

Ante este comentario, Caterin Escobar no tardó en reaccionar y sin filtros señaló: “él tomó la foto”, en alusión a la imagen de portada de su carrusel, en la que aparece montando a caballo y con los ojos cerrados, con una imagen de fondo de un hermoso atardecer.

Además, agregó unos emoticones de caras sonriendo a carcajadas, dejando en evidencia que le causó gracia el comentario que hizo el usuario.

Caterin Escobar en Instagram
Caterin Escobar y su confesión sobre el fotógrafo detrás del lente: Mario Yepes | Foto: Instagram @caterinescobaractriz

Tras su inesperada confesión y, como era de esperarse, la actriz desató una ola de reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales tomaron esta revelación como una confirmaron de su relación sentimental con Yepes.

Otro detalle que algunos no pasaron por alto, fue la emotiva dedicatoria que Yepes publicó en sus redes sociales dirigida a Escobar tras salir del concurso de cocina, con la que aprovechó para halagar su belleza sin ocultar lo que opina de ella.

“Qué triste salida, pero que hermosa despedida. Se va lo más hermoso y tierno del programa”, escribió el exfutbolista y capitán de la selección Colombia. Como respuesta, la actriz anotó: “Pero llegaste tú”, haciendo aún más fuerte los rumores de su vínculo amoroso.

Contexto: Andrea Tovar y Valerie Domínguez criticaron a la candidata de Amazonas en ‘Miss Universe Colombia’; la joven se defendió

Cabe mencionar que tras la eliminación de Julián Zuluaga, poco antes de la salida de Caterin Escobar, el actor y también exparticipante de MasterChef Celebrity en su edición de este 2025, le concedió una entrevista a la emisora Vibra, en la que le pidió disculpas a Yepes por mencionar que “el amor más bonito” que vio en el reality fue el de ellos dos.

“Yo los cubrí durante el programa, pero aquí afuera ya no más. La verdad es que antes de que se metieran yo los había visto y dije: ‘Wow, qué pareja’”, dijo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Kristin Cabot, la mujer que fue captada con otro hombre en concierto de Coldplay, solicitó su divorcio: “a eso le llamo karma”

2. Vuelta a España 2025: Egan Bernal y Santiago Buitrago fueron protagonistas principales de la etapa

3. Carlo Actutis es el primer santo “influencer”. Lo acaba de canonizar el papa León XIV

4. Capturan en Bogotá a hombre acusado de robar mascotas de sus vecinos para cometer actos sexuales:“Queremos que se haga justicia”

5. Iván Mejía cuestionó fuertemente la llegada de David González a América de Cali

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Caterin Escobaractrices colombianasMario Alberto YepesMasterChef

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.