Mario Yepes reaccionó a eliminación de Caterin Escobar de ‘MasterChef Celebrity’ y dejó en evidencia detalle: “Hermosa despedida”

MasterChef Celebrity sigue avanzando en la competencia, y los retos van dejando en el camino a grandes concursantes que se le midieron a esta experiencia en 2025. Muchos demostraron crecimiento y aprendizaje, salvándose de abandonar la temporada.

Sin embargo, recientemente, quien no logró quedarse en el juego de cocina fue Caterin Escobar, quien cometió un inesperado error en su preparación. La actriz dejó una pieza no comestible en la preparación, llevando a que los jurados vieran esto como algo imperdonable.

La actriz caleña Caterin Escobar se robó miradas en MasterChef Celebrity | Foto: Canal RCN

La celebridad no contuvo el llanto con la decisión, revelando que su mayor tristeza era tener que aceptar que ya no vería a sus compañeros y amigos. De hecho, se afligió al recibir las palabras de los chefs, quienes elogiaron su forma de trabajar y preparar las recetas.

“Duele mucho cuando la competencia pierde a un gran cocinero. Pero estos errores se pagan muy caro (...) Ese combo se ve que te quiere”, comentó Nicolás de Zubiría ante cámaras, afirmando que compraría el libro que ella escribiera a futuro.

Cuando tomó la palabra, Escobar expresó lo que significó esta vivencia, creciendo bastante en conocimiento y emociones.

“Fue un privilegio y un placer estar aquí. Gracias por todo, por el aprendizaje, por el amor, la dedicación que tienen con esto. Me los llevo en el corazón, los quiero un montón y gracias. Para mí fueron los mejores momentos que viví aquí, los retos de campos”, aseguró, llorando y dedicándole unas palabras a sus colegas.

Por su parte, Mario Yepes no dudó en reaccionar al capítulo de la temporada, expresando su sentir con respecto a la eliminación de la artista. De hecho, no ocultó sus emociones, afirmando que había sido una hermosa despedida y que la veía como lo más “tierno” del formato.

“Qué triste salida, pero qué hermosa despedida. Se va lo más hermoso y tierno del programa”, escribió, agregando varios emojis de corazones para acompañar sus palabras.

Esta reacción fue considerada por muchos como una muestra del noviazgo que tienen en el presente, ya que Julián Zuluaga se encargó de dejarlos en evidencia durante una entrevista que concedió a Vibra.

Por el momento sigue sin haber una confirmación por parte de los famosos, por lo que rondan las especulaciones con respecto al vínculo que habrían formalizado tras las grabaciones del reality.