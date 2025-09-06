Andrea Tovar y Valerie Domínguez criticaron a la candidata de Amazonas en ‘Miss Universe Colombia’; la joven se defendió

Hace una semana se llevó a cabo el estreno de Miss Universe Colombia, El Reality, la nueva producción del Canal RCN que busca encontrar a la mujer más bella de Colombia, que a su vez estará representando al país en el certamen internacional Miss Universe en Tailandia 2026.

Para seleccionar a la ganadora, Andrea Tovar, Valeria Domínguez y Hernán Zajar tienen el reto de ponerles algunas pruebas a las participantes, en las cuales deberán mostrar todo su potencial, además de su conocimiento cultural y belleza física.

Miss Universe Colombia | Foto: Captura de Instagram @canalrcn / @missuniversecoloficial / @hzajar / @andreatov

En el más reciente capítulo, las candidatas de cada uno de los departamentos tuvieron que unirse en varios grupos para llevar a cabo la grabación de un comercial de productos capilares.

Fue en medio de esta actividad que algunas de las compañeras de Rebeca Castillo, representante de Amazonas, se sinceraron frente a la actitud que está teniendo la joven de 19 años.

“Ella es una niña un poco tímida, no tiene mucha experiencia, entonces le afecta bastante”; “Me preocupa que con base en la actitud de ella, nuestras calificaciones se vean afectadas”; “Me sentía un poco bloqueada porque sentía mucha empatía con mi compañera de Amazonas, ella es un poco tímida y me preocupaba”, dijeron sus colegas.

Por otro lado, los jurados se mostraron molestos al ver que no contaba con la suficiente energía para llevar a cabo la prueba, por lo que no se quedaron callados y expusieron la situación.

Candidata a Miss Universe Colombia 2025. | Foto: Canal RCN - Miss Universe Colombia, El Reality

“Este grupo prácticamente es de tres”, dijo Hernán.

El disgusto fue tan grande que, Andrea Tovar, visitó a las participantes en medio de su espacio de práctica y le llamó la atención a la candidata del Amazonas.

“Las siento supercreativas (…) Veo unas partes como de creatividad y liderazgo, pero Amazonas, ¿qué te pasa?, ¿por qué te siento como tan apagada? (…) El grupo ha tenido una energía creativa, entonces te necesito con más fuerza porque la idea es que todas ganan o todo pierden. Entonces cada aporte es muy importante (…) Es importante verlas a todas apoyándose y que el producto sea la estrella”, dijo.

En su defensa, la estudiante dijo que puso sobre la mesa toda su creatividad. Sin embargo, no estaba teniendo un buen día:

“Yo fui la de la idea de los idiomas y la unión. La mayoría de lo que pasó ahí fue idea mía. Estaba un poco desanimada, más que todo por mi autoestima hoy, pero sé que podemos mejorar”, afirmó.

Finalmente, al ver el resultado, Valerie Domínguez resaltó la importancia de la autoconfianza en este tipo de certámenes e invitó a Rebeca a tener una mejor actitud.