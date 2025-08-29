Suscribirse

Miss Universe Colombia: Estas son todas las participantes del reality del Canal RCN

Esta nueva producción llegará a las pantallas el próximo sábado, 30 de agosto.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

30 de agosto de 2025, 2:23 a. m.
Claudia Bahamón será la presentadora de este programa.
Miss Universe Colombia está muy próximo a estrenarse a través de las pantallas del Canal RCN. El importante concurso de belleza que, surgió en el año 2020, se encarga de seleccionar a las mejores aspirantes para que, posteriormente, una de ellas se convierta en la representante del país en el gran evento internacional de Miss Universo.

En 2025, las candidatas tendrán que convencer al jurado compuesto por el prestigioso diseñador Hernán Zajar, junto con las exreinas de belleza Valerie Domínguez y Andrea Tovar, quienes evaluarán, no solo su belleza física, sino sus habilidades de liderazgo, comunicación y conocimiento cultural.

Este 30 de agosto a las 8:00 p.m. no te pierdas el gran estreno de Miss Universe Colombia, el reality,
El programa presentado por Claudia Bahamón cuenta con las siguientes candidatas:

Antioquia

Vanessa Pulgarín Monsalve

  • Edad: 33 años.
  • Ocupación: Modelo.

Laura Isabel González Castrillón

  • Edad: 27 años.
  • Ocupación: Comunicadora, relacionista corporativa, presentadora, modelo y actriz.

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Leidys Karina Martínez Cabarcas

  • Edad: 23 años.
  • Ocupación: Estudiante.

Marvelis Yesel Watson Bello

  • Edad: 27 años.
  • Ocupación: Fisioterapeuta.
Amazonas

Rebeca Alejandra Castillo Cruz

  • Edad: 19 años.
  • Ocupación: Estudiante.

Atlántico

Nayla Piña Vélez

  • Edad: 24 años.
  • Ocupación: Comunicadora social y creadora de contenido.

Shadia Marcela Zarrazola Pertuz

  • Edad: 21 años.
  • Ocupación: Estudiante de psicología y creadora de contenido.

Arauca

Beatriz Adriana Hernández Jaimes

  • Edad: 29 años.
  • Ocupación: Profesional en finanzas y comercio internacional.

Boyacá

Ingrid Mabell Sánchez Carvajal

  • Edad: 25 años.
  • Ocupación: Ingeniera Industrial

Valeria Benites Bautista

  • Edad:29 años.
  • Ocupación: Diseñadora de modas.

Bogotá D.C.

Mariana Morales Ospina

  • Edad: 27 años.
  • Ocupación: Psicóloga, modelo y actriz.

Juliana Vargas Perdomo

  • Edad: 26 años.
  • Ocupación: Estudiante y modelo.

Bolívar

María Clara Cortés Correa

  • Edad: 28 años.
  • Ocupación: Trabaja en marketing digital.

Mónica María Lozano Martínez

  • Edad: 31 años.
  • Ocupación: Administradora.

Caldas

Diana Paola Manrique Valencia

  • Edad: 28 años.
  • Ocupación: Modelo.

Yenniffer Loaiza Zamora

  • Edad: 28 años.
  • Ocupación: Psicóloga y modelo profesional.

Caquetá

Cindy Catherine Vásquez Valbuena

  • Edad: 29 años.
  • Ocupación: Empresaria y modelo.

Angi Alexandra Cabrera Toro

  • Edad: 30 años.
  • Ocupación: Profesional en salud.
Cauca

Danna Sofía Echeverry Angulo

  • Edad: 28 años.
  • Ocupación: Ingeniera agroindustrial.

Marlyn Jhuliana Dinas Carabalí

  • Edad: 33 años.
  • Ocupación: Actriz

Cundinamarca

Isabel Cristina Córdoba Martínez

  • Edad: 39 años.
  • Ocupación: actriz y modelo.

Dana Valentina Bueno Muñoz

  • Edad: 19 años.
  • Ocupación: modelo

Casanare

Karol Alejandra Delgado Acosta

  • Edad: 23 años.
  • Ocupación: Auxiliar veterinaria.

Cesar

Adriana Marcela Brand Leiva

  • Edad: 22 años
  • Ocupación: Modelo

Martha Cecilia Rivero Manga

  • Edad: 26 años.
  • Ocupación: Periodista y presentadora.

Chocó

Alexandra Noreña Restrepo

  • Edad: 30 años.
  • Ocupación: Empresaria y modelo

Yorladis Marcela Gutiérrez Cuesta

  • Edad: 23 años.
  • Ocupación: Abogada

Córdoba

Natalia Agudelo Doria

  • Edad: 23 años.
  • Ocupación: Estudiante de último semestre de Trabajo Social

Lizeth Paola Cueter López

  • Edad: 35 años.
  • Ocupación: empresaria.

Huila

Adriana Lucía Risco López

  • Edad: 27 años.
  • Ocupación: Docente de educación infantil y modelo.

Dairy Jorsandy Gutiérrez Campos

  • Edad: 24 años.
  • Ocupación: Modelo y contadora pública.

Santander

Gloria Teresa Mutis Rincón

  • Edad: 28 años.
  • Ocupación: Trabaja en el área comercial y modelo.

María José Plata Acevedo

  • Edad: 19 años.
  • Ocupación: modelo.

Quindío

Dayanna Valentina Marulanda Jarrín

  • Edad: 26 años.
  • Ocupación: Cantante, actriz, modelo y estudiante de nutrición.

Wendy Michel González Guerra

  • Edad: 20 años.
  • Ocupación: creadora de contenido y estudiante de comunicación social.

Risaralda

Ángela Viviana Arcila Agudelo

  • Edad: 27 años.
  • Ocupación: Presentadora de Televisión y bailarina.

Sara Gómez Montoya

  • Edad: 30 años.
  • Ocupación: Comunicadora social.

Sucre

Suad Milena Payares Márquez

  • Edad: 26 años.
  • Ocupación: Psicóloga de profesión y actualmente funcionaria pública.

Ariana Paola Pérez Alfaro

  • Edad: 29 años.
  • Ocupación: Modelo.

Valle del Cauca

Eliana Duque Salazar

  • Edad: 27 años.
  • Ocupación: Diseño gráfico y modelaje.

Katherine Vanegas Guzmán

  • Edad: 29 años.
  • Ocupación: Médica general de urgencias y modelo.

Tolima

Carolina Hernández

  • Edad: 32 años.
  • Ocupación: Marketing digital.

María Paula Castaño Ospina

  • Edad: 27 años.
  • Ocupación: Comunicadora social, periodista y modelo profesional.

