Miss Universe Colombia: Estas son todas las participantes del reality del Canal RCN
Esta nueva producción llegará a las pantallas el próximo sábado, 30 de agosto.
Miss Universe Colombia está muy próximo a estrenarse a través de las pantallas del Canal RCN. El importante concurso de belleza que, surgió en el año 2020, se encarga de seleccionar a las mejores aspirantes para que, posteriormente, una de ellas se convierta en la representante del país en el gran evento internacional de Miss Universo.
En 2025, las candidatas tendrán que convencer al jurado compuesto por el prestigioso diseñador Hernán Zajar, junto con las exreinas de belleza Valerie Domínguez y Andrea Tovar, quienes evaluarán, no solo su belleza física, sino sus habilidades de liderazgo, comunicación y conocimiento cultural.
El programa presentado por Claudia Bahamón cuenta con las siguientes candidatas:
Antioquia
Vanessa Pulgarín Monsalve
- Edad: 33 años.
- Ocupación: Modelo.
Laura Isabel González Castrillón
- Edad: 27 años.
- Ocupación: Comunicadora, relacionista corporativa, presentadora, modelo y actriz.
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Leidys Karina Martínez Cabarcas
- Edad: 23 años.
- Ocupación: Estudiante.
Marvelis Yesel Watson Bello
- Edad: 27 años.
- Ocupación: Fisioterapeuta.
Amazonas
Rebeca Alejandra Castillo Cruz
- Edad: 19 años.
- Ocupación: Estudiante.
Atlántico
Nayla Piña Vélez
- Edad: 24 años.
- Ocupación: Comunicadora social y creadora de contenido.
Shadia Marcela Zarrazola Pertuz
- Edad: 21 años.
- Ocupación: Estudiante de psicología y creadora de contenido.
Arauca
Beatriz Adriana Hernández Jaimes
- Edad: 29 años.
- Ocupación: Profesional en finanzas y comercio internacional.
Boyacá
Ingrid Mabell Sánchez Carvajal
- Edad: 25 años.
- Ocupación: Ingeniera Industrial
Valeria Benites Bautista
- Edad:29 años.
- Ocupación: Diseñadora de modas.
Bogotá D.C.
Mariana Morales Ospina
- Edad: 27 años.
- Ocupación: Psicóloga, modelo y actriz.
Juliana Vargas Perdomo
- Edad: 26 años.
- Ocupación: Estudiante y modelo.
Bolívar
María Clara Cortés Correa
- Edad: 28 años.
- Ocupación: Trabaja en marketing digital.
Mónica María Lozano Martínez
- Edad: 31 años.
- Ocupación: Administradora.
Caldas
Diana Paola Manrique Valencia
- Edad: 28 años.
- Ocupación: Modelo.
Yenniffer Loaiza Zamora
- Edad: 28 años.
- Ocupación: Psicóloga y modelo profesional.
Caquetá
Cindy Catherine Vásquez Valbuena
- Edad: 29 años.
- Ocupación: Empresaria y modelo.
Angi Alexandra Cabrera Toro
- Edad: 30 años.
- Ocupación: Profesional en salud.
Cauca
Danna Sofía Echeverry Angulo
- Edad: 28 años.
- Ocupación: Ingeniera agroindustrial.
Marlyn Jhuliana Dinas Carabalí
- Edad: 33 años.
- Ocupación: Actriz
Cundinamarca
Isabel Cristina Córdoba Martínez
- Edad: 39 años.
- Ocupación: actriz y modelo.
Dana Valentina Bueno Muñoz
- Edad: 19 años.
- Ocupación: modelo
Casanare
Karol Alejandra Delgado Acosta
- Edad: 23 años.
- Ocupación: Auxiliar veterinaria.
Cesar
Adriana Marcela Brand Leiva
- Edad: 22 años
- Ocupación: Modelo
Martha Cecilia Rivero Manga
- Edad: 26 años.
- Ocupación: Periodista y presentadora.
Chocó
Alexandra Noreña Restrepo
- Edad: 30 años.
- Ocupación: Empresaria y modelo
Yorladis Marcela Gutiérrez Cuesta
- Edad: 23 años.
- Ocupación: Abogada
Córdoba
Natalia Agudelo Doria
- Edad: 23 años.
- Ocupación: Estudiante de último semestre de Trabajo Social
Lizeth Paola Cueter López
- Edad: 35 años.
- Ocupación: empresaria.
Huila
Adriana Lucía Risco López
- Edad: 27 años.
- Ocupación: Docente de educación infantil y modelo.
Dairy Jorsandy Gutiérrez Campos
- Edad: 24 años.
- Ocupación: Modelo y contadora pública.
Santander
Gloria Teresa Mutis Rincón
- Edad: 28 años.
- Ocupación: Trabaja en el área comercial y modelo.
María José Plata Acevedo
- Edad: 19 años.
- Ocupación: modelo.
Quindío
Dayanna Valentina Marulanda Jarrín
- Edad: 26 años.
- Ocupación: Cantante, actriz, modelo y estudiante de nutrición.
Wendy Michel González Guerra
- Edad: 20 años.
- Ocupación: creadora de contenido y estudiante de comunicación social.
Risaralda
Ángela Viviana Arcila Agudelo
- Edad: 27 años.
- Ocupación: Presentadora de Televisión y bailarina.
Sara Gómez Montoya
- Edad: 30 años.
- Ocupación: Comunicadora social.
Sucre
Suad Milena Payares Márquez
- Edad: 26 años.
- Ocupación: Psicóloga de profesión y actualmente funcionaria pública.
Ariana Paola Pérez Alfaro
- Edad: 29 años.
- Ocupación: Modelo.
Valle del Cauca
Eliana Duque Salazar
- Edad: 27 años.
- Ocupación: Diseño gráfico y modelaje.
Katherine Vanegas Guzmán
- Edad: 29 años.
- Ocupación: Médica general de urgencias y modelo.
Tolima
Carolina Hernández
- Edad: 32 años.
- Ocupación: Marketing digital.
María Paula Castaño Ospina
- Edad: 27 años.
- Ocupación: Comunicadora social, periodista y modelo profesional.