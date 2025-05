Claudia Bahamón llega a Miss Universe Colombia 2025; brillará en el escenario

Para poder coronarse como la ganadora de cada una de las versiones, las participantes deben mostrar frente a los jurados y los asistentes al evento, no solo su belleza física, sino su compromiso con distintas causas sociales, liderazgo, seguridad, habilidades a la hora de comunicarse frente a un público y su interés por la cultura del departamento al que representan.

Esta ceremonia ha sido transmitida por la señal del Canal RCN y el año 2025 no es la excepción, pues este compartirá los mejores momentos y análisis de cada una de las aspirantes a la corona.

Claudia Bahamón será la conductora principal de Miss Universe Colombia 2025

Aunque no se ha manifestado al respecto a través de sus redes sociales. Claudia se ha mostrado muy emocionada en su perfil de Instagram y ha revelado que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera.

View this post on Instagram

“Hermosa, la va a dar toda, estoy segura”; “Miss Universe Colombia no podía quedar en mejores manos”; “Si antes me quería ver el concurso, ahora no hay duda de que lo haré” y “Qué emoción, ya quiero verte, te felicito”, son algunas de las palabras que llamaron la atención.