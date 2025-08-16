Esta es la actriz de ‘Vecinos’ que participará en Miss Universe Colombia; el nuevo ‘reality’ de RCN

Desde hace varios meses, el Canal RCN viene promocionando su nuevo reality, con el que espera cautivar a los colombianos a partir del próximo 30 de agosto, a las 8:00 p. m. del próximo sábado, 30 de agosto.

Se trata de Miss Universe Colombia, una competencia en la que se definirá el nombre de la mujer que portará la banda del país en el certamen internacional y donde, por primera vez, los televidentes tendrán la posibilidad de participar en su elección.

Claudia Bahamón será la presentadora de este programa. | Foto: RCN superlike

El programa contará con la conducción y producción de Claudia Bahamón, quien estará al frente de cada etapa de este proceso en el que las aspirantes no solo deberán resaltar por su belleza, sino también por su talento, inteligencia, seguridad y carisma, atributos que representan a la mujer colombiana.

Recientemente, se revelaron los nombres del jurado, un grupo de tres personalidades que acompañarán a las participantes, evaluarán su desempeño y determinarán si cumplen con los requisitos necesarios para convertirse en la próxima representante de Colombia en el certamen internacional.

El prestigioso diseñador Hernán Zajar, junto con las exreinas de belleza Valerie Domínguez y Andrea Tovar, aportarán su experiencia y conocimiento para guiar a las participantes, en un proceso que busca resaltar el empoderamiento femenino y la creatividad.

Se destapó el nombre de una famosa actriz que estará en la producción

En la más reciente emisión de La Corona TV, programa de entretenimiento de City TV, Ariel Osorio reveló la identidad de una reconocida actriz colombiana que regresará a la televisión a través de este formato.

“Imagínense quién va a hacer parte de este reality. Es una actriz. Generalmente, van a los reinados para que estos las catapulten o funcionen como trampolín hacia la fama y así convertirse en presentadoras o actrices. En este caso es Isabella Córdoba; bella, rubia, amiga mía. Ella participó en La magia de Sofía, Vecinos, Mentiras perfectas, Tres Caínes, Garzón Vive, Polvo Carnavalero, entre muchas otras producciones”.

El presentador reveló, en exclusiva, que debido a que hace algunos años está ausente en la industria del entretenimiento, esta sería la plataforma perfecta para resurgir y conectar nuevamente con el público que la conoció por su trabajo en la pantalla.