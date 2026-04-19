Con conmovedor mensaje, actriz de ‘Vecinos’ lamenta el fallecimiento de su madre: “Es un dolor inmenso”

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz bogotana Isabela Córdoba, recordada por su actuación en la novela ‘Vecinos’, donde interpretó al personaje de Natalia Camacho, confirmó la muerte de su madre Aura Lucía Ramírez Arbeláez.

Con un conmovedor mensaje, la artista lamentó su pérdida y agregó unas palabras de agradecimiento por las muestras de cariño que ha recibido en medio de su duelo.

¿Fin del matrimonio? Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían separados; reportan fuerte pelea familiar

De igual manera, se refirió al acompañamiento de los medios de comunicación y a la opinión pública por su comprensión y respeto hacía su privacidad y la de su familia en este doloroso momento que atraviesan.

“Me dirijo a ustedes con el corazón profundamente triste por el fallecimiento de mi madre, Aura Lucía Ramírez Arbeláez. Es un momento de dolor inmenso y recogimiento para mi y mi familia”, dice parte del mensaje que compartió la actriz a través de sus redes sociales.

Aunque no dio mayores detalles sobre las causas de la muerte de su progenitora, Isabela Córdoba decidió pronunciarse para expresar lo significativo que ha sido el respaldo recibido en este difícil momento.

En su publicación, la actriz destacó especialmente los mensajes de cariño, solidaridad y apoyo que le han enviado sus seguidores, amigos y colegas, los cuales han representado un gran consuelo en medio del dolor por esta lamentable pérdida.

“Isa te abrazo con el corazón y deseo que encuentres paz en los recuerdos y el amor que siempre vivirán en ti 🙌🙏“, le escribió la actriz Nataly Umaña.

Por su parte, Luly Bossa escribió: “Un abrazo fuerte al alma Isa. 🙌🙌🙌 Llénate de Dios", un mensaje que muchos admiran por la valentía con la que la artista ha afrontado la pérdida de su hijo Ángelo, que falleció en marzo de 2025 a los 22 años, tras varios años de lucha contra una enfermedad degenerativa.

“Lo siento mucho, Isa. Te mando un abrazo y mucha fortaleza. Te quiero mucho, ❣️🕊️✨🙏🏻“, dice otro de los mensajes que ha recibido por parte de su colega Isabella Santodomingo.

Actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ tuvo que ser operado de emergencia tras sufrir accidente en escena de obra de teatro

Por ahora, en medio de su duelo, la actriz afirmó que transita el proceso “desde el amor, la gratitud y los recuerdos memorables que ha dejado en nosotros un ser tan especial como ella”.

Vale mencionar que, además de ‘Vecinos’, Isabela Córdoba también ha participado en otras producciones, como ‘Mentiras Perfectas’ y ‘Polvo Carnavalero’, ganándose el cariño y admiración de los televidentes con su carisma y talento frente a las cámaras.