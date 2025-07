Robinson Díaz destapó inesperado problema que vivió en las grabaciones de ‘Vecinos’: “Estaba muy loco”

“Yo no dormía casi, solo me la pasaba estudiando y grabando, grabando. Estaba muy loco (...) Yo tomaba todos los días ”, afirmó frente a los micrófonos, generando una gran cantidad de comentarios por parte de sus millones de seguidores.

“Uno muchas veces no se da cuenta de los dolores que viven los famosos, y uno vive pensando que tienen la vida perfecta”; “No me lo esperaba de él, siempre fue una gran estrella”; “Él es mi actor favorito, menos mal pudo salir de eso rápido ” y “Robinson, te amamos”, fueron algunas de las palabras que más llamaron la atención.

Robinson Díaz confesó que le ofrecieron protagonizar una película para adultos

“Una vez estaba en la escuela, estaba bien bonito y se me arrimó un tipo y me preguntó que si no me gustaría hacer una película de esto. Yo le dije que no, que tal vez no, pero una amiga sí se fue a hacer eso con el novio y tuvieron que salir todos del set porque se emocionaron mucho”, dijo entre risas.