Robinson Díaz reveló cuál fue el peor beso que se ha dado con una actriz

“Una vez, hermano, estaba grabando una producción y me metieron a esa actriz […] No, hermano, entonces la actriz tenía los dientes separados, bien separados, distanciaditos; en el libreto, yo empecé a grabar con ella y decía: ‘la besa con pasión’. ¡Ay, papá!, más bien regulimbis, me acerqué a darle un beso, esa vieja… como si se hubiera comido un bollo, hermano. Parecía un cocodrilo, no, no, no podía, entonces se me arrima el director y me dice: ‘tiene que besarla con pasión’, y yo le dije: pues tráigame a pasión”, dijo el actor inicialmente.