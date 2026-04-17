¿Fin del matrimonio? Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían separados; reportan fuerte pelea familiar

La relación entre los cantantes de música regional mexicana, Christian Nodal y Ángela Aguilar, vuelve a ocupar los titulares. En esta ocasión, diversos reportes y declaraciones de periodistas de entretenimiento sugieren que la pareja atraviesa una crisis profunda, e incluso una posible separación, derivada de la reacción pública a un reciente lanzamiento audiovisual. Aunque los artistas no han emitido un comunicado oficial, el entorno de la familia Aguilar se ha visto involucrado en la narrativa de este conflicto.

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El detonante de esta nueva ola de especulaciones fue el estreno del videoclip ‘Un vals’, en el cual participa Christian Nodal. Tras su publicación, usuarios en redes sociales señalaron un notable parecido físico entre la modelo principal del video, Dagna Mata, y la cantante argentina Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija.

Esta coincidencia visual no fue tomada a la ligera por la audiencia ni, presuntamente, por la propia Ángela Aguilar. Según las versiones que circulan en el gremio periodístico, la joven intérprete habría interpretado el casting del video como una alusión indirecta a su pasado sentimental, lo que generó una fricción inmediata en la convivencia marital.

La información cobró mayor relevancia tras las afirmaciones del periodista de espectáculos Jorge Carbajal en su programa digital ‘En Shock’. Durante la emisión, Carbajal aseguró de manera categórica que la pareja ya no se encuentra compartiendo el mismo espacio físico.

“El día de hoy, Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados. Ángela no quiere saber nada, y sinceramente les voy a decir: Nodal está muy contentito de que Ángela no quiera saber nada”, afirmó el comunicador.

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Carbajal también sostuvo que la supuesta crisis ha escalado a nivel familiar. De acuerdo con su relato, Pepe Aguilar, padre de Ángela, habría intervenido para cuestionar a Nodal por permitir que la imagen de su hija volviera a ser objeto de comparaciones y burlas en las redes sociales, especialmente después de los esfuerzos de relaciones públicas realizados para consolidar la imagen de la pareja.

A la par de estos rumores, se ha sumado un dato que alimenta la incertidumbre: la supuesta postergación de la boda religiosa que la pareja planeaba celebrar en Zacatecas, México. Si bien el entorno de los cantantes ha justificado este cambio de planes citando problemas de inseguridad en la región, analistas del sector sugieren que podría tratarse de una medida cautelar ante la inestabilidad de la relación.

Por ahora, ninguna de las partes involucradas ha confirmado la ruptura. Christian Nodal, en una breve interacción en redes, se deslindó de la producción ejecutiva del video en cuestión, sugiriendo que las decisiones creativas y de casting no pasaron por sus manos.

Desde que hicieron público su romance y posterior matrimonio civil en julio de 2024, Nodal y Aguilar han estado bajo la constante crítica del público. La rapidez de su unión, sumada a la cercanía con la separación de Nodal y Cazzu, ha hecho que cada paso de la pareja sea analizado minuciosamente por sus seguidores.