Actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ tuvo que ser operado de emergencia tras sufrir accidente en escena de obra de teatro

En medio del luto que atraviesa el equipo de ‘Sin senos sí hay paraíso’ por la muerte de dos de sus integrantes tras una tragedia ocurrida durante el rodaje, se conoció que el actor Roberto Manrique, recordado por su papel de Santiago Sanín en la serie, sufrió un delicado accidente mientras asistía al preestreno de su obra teatral “Tantas flores”.

Durante el evento, el artista fue impactado por un tubo de metal en el rostro, en la zona entre la frente y cerca a uno de sus ojos, lo que llevó a detener la función y a trasladarlo de inmediato a un centro médico.

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Debido a la gravedad de las heridas, Roberto tuvo que ser intervenido de emergencia, recibiendo varios puntos de sutura en diferentes partes de su rostro, que durante las primeras horas, según las imágenes que compartió a través de sus redes sociales, lucía bastante hinchado.

Por fortuna, según los reportes médicos, no hubo ninguna lesión grave, por lo que el actor decidió continuar con el show.

“Tuve un accidente con la escenografía, un tubo de metal me cayó en la cabeza… Tuvimos que parar la función lamentablemente. Pero estamos firmes para mañana”, comentó Manrique a través de sus redes.

Horas más tarde, reapareció en su cuenta de Instagram, donde publicó un video dejando ver sus heridas, pero afirmando que se encuentra bien y listo para continuar con su obra de teatro.

“Estamos vivos, estamos bien, estamos hinchados, estamos rojos, pero el cráneo está bien y el ojo está perfecto, así que tenemos mucho que agradecer. Agradezco también que el doctor me dijo que sí puedo hacer la función y si él dice, yo feliz de hacerla", detalló en la tarde del sábado, 18 de abril.

En la misma publicación, recalcó que era el día de estrenar la “función en Quito (Ecuador) de ‘Tantas Flores’, una danza sobre la fragilidad de vivir y la belleza de dejar ir”.

Al final, tal como lo anunció, la obra se efectuó sin ninguna novedad, demostrando su compromiso, responsabilidad y profesionalismo pese al accidente que atravesó.

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Por esta razón, sus seguidores y amigos le han expresado su apoyo con mensajes en los que le desean una pronta recuperación y celebran que se encuentre fuera de peligro.

“Qué alegría que estés bien y que puedas estar en la obra”, “gracias a Dios estás bien, adelante, nada te detiene, eres un grande y Diosito siempre está cuidándote”, “me asusté verlo así, pero gracias a Dios no pasó nada grave”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en su publicación.