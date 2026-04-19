Natalia Jiménez se mostró asustada, casi llorando, tras enfrentar fallas en un vuelo: “Momentos de pánico”

En las últimas horas, a través de sus historias de Instagram, la cantante Natalia Jiménez compartió con sus seguidores los momentos de pánico que vivió a bordo de un avión mientras se dirigía a Zacatecas, México, donde tenía programada una presentación.

Según explicó visiblemente asustada, casi llorando, fueron dos incidentes aéreos los que tuvo que enfrentar junto a su equipo de trabajo en menos de 24 horas, durante sus traslados por compromisos musicales.

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La artista grabó lo ocurrido y compartió las imágenes a través de sus redes sociales, donde suele interactuar constantemente con sus seguidores sobre sus shows y viajes.

El primer incidente, de acuerdo con su relato, se dio porque el avión en el que viajaba presentó una anomalía pocos minutos después del despegue. Debido a esta falla, la tripulación tomó la decisión de regresar a Ciudad de México como medida preventiva.

Luego de este primer incidente, la artista apareció dando un parte de tranquilidad a sus fans, afirmando que se encontraba en calma y que estaba esperando un segundo avión para continuar con su agenda.

No obstante, horas más tarde, mostró que tras abordar la segunda aeronave, también comenzó a presentar problemas en pleno vuelo, motivo por el que tuvieron que activar las alarmas de seguridad dentro de la cabina.

En ese momento, Natalia Jiménez apareció bastante angustiada cubriendo sus oídos, al igual que los demás pasajeros, debido a que el ruido de las alarmas era fuerte y constante.

“Hola a todos, ¿cómo están? Pues nos hemos subido a un segundo avión y nos hemos encontrado con el mismo problema, o sea, tienen un problema en la válvula de presurización del avión, empezó a hacer mucho ruido, se ha calentado mucho mucho el avión, empezaba a salir humo, sonó la alarma, se puso terrible, y este es el segundo avión hoy", contó.

Y agregó: “Esta es la primera vez que nos pasa, nunca nos ha pasado nada así... Ahora ya acabamos de aterrizar, estamos todos bien, pero yo estoy temblando, estoy muy asustada, quiero llorar, quiero llorar. Ya están aquí abriéndonos la puerta”.

Al final, volvió a aparecer dentro de un avión, el tercero en esta ocasión, con el mensaje: “Lo logramos”.

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Sin embargo, para poder controlar los nervios en este vuelo, pidió a sus seguidores una oración por ella y los demás pasajeros del avión, “porque sí ha estado intensa la noche”, expresó.

Además, compartió las imágenes de su presentación, acompañadas por un mensaje en el que invitó a vivir y disfrutar el presente “porque la vida es para eso, para vivirla y disfrutarla al máximo. Porque vida solo hay una y no sabemos cuándo se va a terminar”