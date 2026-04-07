Natalia Jiménez reveló delicado diagnóstico médico que tenía oculto y por el que se desató una polémica

Natalia Jiménez, si bien es de origen español, se ha consolidado durante varios años como una excelente cantante de música mexicana.

Debido a sus grandes éxitos y talento con su voz, el próximo viernes 24 de abril aterrizará en Bogotá para presentarse en uno de los establecimientos más emblemáticos de Bogotá para descrestar a los fans con sus canciones, el Movistar Arena.

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En los últimos días, un video fue publicado en la cuenta oficial de Instagram de la cantante. En este clip aparecía ella junto a su esposo y mánager Arnold confesando que Natalia desde hace un tiempo enfrenta un diagnóstico médico que le provoca cierta debilidad.

“Ustedes no lo saben, pero Natalia desde hace varios meses presenta un cuadro de prediabetes. A ella no le gusta hablar de sus temas médicos [...] Y siempre es alguien que trata de ver el lado positivo y dejarles un mensaje lindo en redes sociales”, dijo su esposo Arnold frente a la cámara.

Este video fue publicado a manera de aclaración debido a que al salir del escenario del Vive Latino, utilizó una ambulancia para trasladarse hasta el aeropuerto de la Ciudad de México y ahí volar a Puebla para un encuentro con el también cantante Carlos Rivera.

Esta situación provocó la crítica de algunas personas en redes sociales, pues desconociendo su tema médico, no entendían cómo utilizaba una ambulancia para transportarse y seguir con un festejo.

A raíz de lo anterior, Arnold mencionó: “Los videos no siempre demuestran la realidad de las cosas o todo lo que pasa, ¿No? Son pequeños fragmentos de segundos que Natalia decide utilizar más para cosas positivas y para dejar un momento agradable para todos ustedes".

A manera de aclaración, el esposo y mánager de Natalia habló de lo que viene sucediendo con ella y su salud desde hace algún tiempo:

“Ella no se estaba sintiendo bien [...] No se estaba sintiendo bien desde la tarde y yo junto con el equipo tomamos la decisión (de pedir la ambulancia) ya que previamente, hace algunos meses ella había presentado un cuadro de deshidratación, lo cual la llevó al hospital y a pasar una noche allá en supervisión por deshidratación”, afirmó.

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Por último, señaló que el agotamiento no se da solamente por su diagnóstico sino por la carga de trabajo tan pesada que tiene: “Estas complicaciones vienen no solo por la prediabetes sino por la dura jornada de trabajo a la que ella está expuesta, las giras [...] y esto complica su estado de salud”, concluyó.