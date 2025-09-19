Entrenadora de ‘La voz kids’ habló sobre diagnóstico que recibió; tiene delicado trastorno neurológico: “Llego muriéndome”

Natalia Jiménez, exintegrante de La Quinta Estación, ha cautivado a millones de personas con su potente voz y su estilo para interpretar toda clase de canciones. Desde muy joven conquistó con la preparación que tuvo, logrando avanzar dentro de la industria internacional.

Sin embargo, recientemente, la celebridad llamó la atención con una revelación que hizo en medio de una entrevista, donde habló de un tema personal que pocos sabían. La cantante indicó que de pequeña fue diagnosticada con un trastorno neurológico, el cual fue causante de situaciones desde que era niña.

“Me tomaban como una niña tonta, con retraso, me trataban mal, hasta los profesores, porque no entendía cosas sencillas”, comentó en la charla con TvYNovelas de México.

Natalia Jiménez, que fue entrenadora de La voz kids Colombia en 2021, aseguró que hallaron que ella tenía TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) años después de que pasara por distintos momentos en su infancia. Esto resultó hasta hace poco, para luego diagnosticar también Asperger.

“La verdad es que es chistoso porque me diagnosticaron hace como un año y medio con TDAH y ahora me detectaron Asperger, por lo que tengo un cerebro muy curioso, siempre me estoy enmascarando para verme más normal de lo que soy”, dijo.

La celebridad fue clara en que era un tema delicado, pues le costaba mucho relacionarse con su entorno, así no pareciera. Al trabajar tan arduo a lo largo de la jornada, la estrella musical siente que necesita refugio y opta por una dinámica particular.

“Me cuesta mucho relacionarme aunque no lo parezca. Luego llego a casa y me tapo con una manta como dos horas para recuperarme de la sobreestimulación porque llego muriéndome, necesito esconderme cuando me paso el día haciendo cosas que están fuera de mi capacidad“, comentó.

Natalia Jiménez, famosa cantante | Foto: Getty Images

La famosa también afirmó que hacía esto público con el fin de quitarle estigmas a los temas, manejándolos de una forma normal y alejada de los tabúes. Su objetivo era visibilizar, alcanzando esa transparencia como ser humano, ya que las generaciones actuales se refugiaban en el qué dirán.

“Yo nunca hago playback, jamás en la vida me verás haciéndolo, porque prefiero sonar ronca, jodida, desafinada, que se me olvide la letra... prefiero que se note eso, que soy humana, que a veces la riego y que eso está bien. No se me hace justo que la gente pague un boleto para ver a un artista que use playback, que no lleve músicos, que se vista con ropa de estar en la casa, que use 800 bailarines para distraer, eso es una falta de respeto al público”, puntualizó.