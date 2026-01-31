Gente

Video | Así avanza el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín: conozca cómo seguir la transmisión en vivo

El primer artista en subir al escenario fue su gran amigo y colega Jhon Alex Castaño.

Redacción Gente
31 de enero de 2026, 10:51 p. m.
Jhon Alex Castaño y Nelson Velásquez fueron los primeros artistas en aparecer en el escenario.
Jhon Alex Castaño y Nelson Velásquez fueron los primeros artistas en aparecer en el escenario. Foto: Instagram @eventossirvalopues - @yeison_jimenez

El homenaje a Yeison Jiménez, este sábado, 31 de enero, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, arrancó sobre las 4:00 p.m., tal como se tenía previsto tras el ingreso del público que, en el marco de este nostálgico encuentro, han llenado el recinto de blanco con su vestuario.

Este gesto de despedida al artista de música popular fue una iniciativa liderada por la productora Eventos Sírvalo Pues, que extendió una cálida invitación a los asistentes para vestir su mejor atuendo blanco, usar zapatos cómodos y llevar algún elemento que conectara con el Aventurero.

Jhon Alex Castaño, el primer artista en el escenario

Minutos antes de recibir en el escenario a Jhon Alex Castaño, la cuenta oficial de Eventos Sírvalo Pues compartió el enlace para seguir la transmisión en vivo del homenaje a Yeison Jiménez a través de su canal oficial de YouTube.

Además, recordó que “es un encuentro de quienes crecieron con sus canciones, de quienes aman su música y de quienes vienen a honrar su legado con sentimiento puro”.

Entre los artistas invitados se destacan Natalia Jiménez, Luis Alfonso, Andy Rivera, Pasabordo, Álex Campos, Chayín Rubio y Nelson Velásquez, quien continúo con esta emotiva jornada tras una conmovedora presentación de Jhon Alex Castaño, colega y gran amigo de Yeison Jiménez.

Durante su presentación, Velásquez recordó cuando llegó a compartir escenario con Jiménez interpretando algunos de sus mejores éxitos vallenatos y se dirigió directamente a su esposa, Sonia Restrepo, presente en El Campín, junto a la madre, hermana y demás familiares del artista, para cantarle juntos su canción Recuérdame.

El homenaje mantiene el concepto original del tour 'Mi promesa 2, la revancha’, que, tras el repentino y doloroso deceso de Yeison Jiménez se transformó en un evento conmemorativo que destaca su disciplina y esfuerzo para cumplir sus sueños, superando las adversidades que se le atravesaron en el camino.

De acuerdo con la productora, para la realización de este evento se respetó gran parte del montaje escénico y la propuesta artística que el cantante había diseñado, dándole un toque especial al recinto con un código de vestimenta especial con el propósito de rendir un tributo visual al artista y generar un ambiente de unidad entre los asistentes.

Vale recordar que, en el marco de este evento, TransMilenio informó que dispondría de rutas especiales desde las estaciones más cercanas al estadio, principalmente El Campín y Movistar Arena, las cuales operarán al finalizar el día facilitando la salida del público hacia distintos sectores de la ciudad.

