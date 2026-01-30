Así operará TransMilenio este sábado 31 de enero para llegar y salir del concierto homenaje a Yeison Jiménez

Bogotá tendrá este sábado 31 de enero de 2026 una operación especial de TransMilenio para atender la movilidad de los asistentes al concierto homenaje a Yeison Jiménez, titulado Mi promesa 2, el sueño del aventurero, que se realizará en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El ajuste en el servicio está orientado a facilitar la llegada y la salida del público en el sector del estadio.

La medida se concentrará principalmente en el corredor de la avenida NQS y en el entorno inmediato de El Campín y el Movistar Arena. Según lo informado por TransMilenio, la operación combinará servicios troncales que funcionan de manera habitual con rutas zonales que conectan distintos sectores de la ciudad con esta zona.

Para el ingreso al concierto, el sistema contará con 13 servicios troncales que operan de forma habitual en la troncal NQS Central y que tienen parada en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN.

A esta oferta se suman 23 rutas de TransMiZonal con paraderos ubicados en puntos cercanos al estadio, principalmente sobre la calle 63, la calle 53, la carrera 24 y la avenida NQS, según lo informado por la entidad.

Una vez finalizado el concierto, TransMilenio mantendrá habilitadas las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN con una operación orientada a facilitar la salida del público. Desde estos puntos, los usuarios podrán tomar rutas troncales con destino a los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El Dorado, Norte y Américas. Los despachos de los buses se ajustarán según la cantidad de personas que utilicen el sistema al finalizar el evento.

El sistema informó que no habrá ampliación de horario para los servicios de alimentación y que las rutas de TransMiZonal operarán dentro de su horario habitual.

La operación especial de TransMilenio coincide con una serie de cierres viales autorizados por la Secretaría Distrital de Movilidad en el entorno de El Campín, los cuales estarán vigentes desde la noche del 29 de enero y, en algunos tramos, hasta el 1 de febrero.

Entre los cierres autorizados se encuentran tramos de la transversal 28, la calle 53B bis y la calle 57A, así como afectaciones parciales en senderos peatonales y carriles de la avenida NQS. También se habilitarán zonas amarillas provisionales para el ascenso y descenso de taxis y vehículos especiales durante la etapa de salida del público, en los horarios definidos por la autoridad de movilidad.

De manera paralela, TransMilenio anunció un cambio en la operación del sistema que entra en vigencia este sábado 31 de enero. La estación Avenida Jiménez, ubicada sobre la troncal Caracas, dejará de operar temporalmente por las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá y será reemplazada por una estación temporal ubicada entre las calles 8 y 10.

Este cambio en la operación del sistema entra en vigencia el mismo día del concierto y coincide con ajustes en la movilidad del centro de la ciudad. La información sobre rutas, horarios y trazados de los servicios puede consultarse en la página web oficial de TransMilenio y en la TransMiApp.