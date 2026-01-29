Gente

Hermana de Yeison Jiménez reaccionó y compartió palabras tras la tragedia aérea de Satena: “Luto nacional”

Lina Jiménez llamó la atención de los curiosos con una emotiva imagen.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

29 de enero de 2026, 8:21 p. m.
Hermana de Yeison Jiménez compartió sentida imagen.
Hermana de Yeison Jiménez compartió sentida imagen. Foto: Instagram @linajimenez.g

El pasado miércoles, 28 de enero, se reportó la desaparición de una aeronave comercial que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, luego de que se perdiera todo contacto durante el trayecto.

Satena confirmó que el vuelo NSE 8849 dejó de comunicarse con el control de tránsito aéreo, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda en una zona montañosa del Catatumbo. Según informó la aerolínea, a bordo viajaban 13 pasajeros y dos miembros de la tripulación.

Horas después, se conoció que entre los ocupantes se encontraba el congresista Diógenes Quintero, dato que incrementó la atención pública sobre el caso. El avión había despegado aproximadamente a las 11:42 a. m. y su llegada estaba programada para las 12:05 p. m.; no obstante, el último registro de comunicación con la torre de control se produjo a las 11:54 a. m.

Se conoce verdad sobre la avioneta de Yeison Jiménez que se accidentó; destapan detalle del piloto: “Múltiples evidencias”

Posteriormente, el diario El Tiempo reveló que la aeronave, un Beechcraft 1900 con matrícula HK4709, había tenido un antecedente por un incidente ocurrido en 2014. Cualquier posible vínculo entre ese hecho y la pérdida de contacto registrada el miércoles será establecido por las investigaciones correspondientes.

En el siniestro, todos los pasajeros murieron, siendo despedidos por sus familiares, conocidos y amigos.

Hermana de Yeison Jiménez reaccionó al accidente del avión de Satena

Ante lo sucedido, las miradas de algunas personas se posaron en una publicación que hizo Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, quien no evitó reaccionar al accidente aéreo.

La mujer despertó todo tipo de comentarios en redes sociales, precisamente al compartir una imagen en la que lamentaba lo sucedido con esta aeronave. El caso pudo tocarle fibras, ya que su hermano perdió la vida en un incidente de este tipo el 10 de enero de 2026.

Pobres familias”, escribió, junto a una imagen que llevaba la frase: “Luto nacional”. A esto agregó un emoji de corazón roto, empatizando por las pérdidas.

Estas palabras conmovieron a muchos, quienes no ocultaron lo sensible que era el tema por los hechos registrados semanas atrás.

