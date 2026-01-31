Gente

Equipo de Yeison Jiménez inicia homenaje en el Campín con sentido mensaje y una imagen que hizo estremecer el corazón de sus fans

Su gesto, difundido recientemente en redes sociales, reavivó entre sus seguidores el profundo dolor que dejó la partida del artista.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
31 de enero de 2026, 8:02 p. m.
Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena
Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena Foto: instagram: @movistararenaco

Desde la 1:00 p. m. de este sábado 31 de enero se inició la apertura de puertas en el estadio El Campín, marcando el comienzo del homenaje a Yeison Jiménez, bajo el nombre Mi promesa tour 2.0: la revancha.

Este espectáculo representa un sueño más que deseaba cumplir el intérprete de éxitos como Vete, Ni tengo ni necesito, Ya no, mi amor, entre otros, y que hoy une a más artistas para hacerlo realidad tras su repentino y lamentable fallecimiento.

Premios Grammy 2026: estos son los artistas favoritos para ganar

No obstante, antes de empezar el show, su equipo de trabajo sorprendió a más de uno al publicar en las redes sociales del artista un sentido mensaje, junto con un breve clip que hizo estremecer el corazón de los fanáticos del Aventurero.

En la grabación, todos aparecen sobre el escenario de El Campín mientras, al fondo, en la pantalla gigante, se proyecta la imagen de Yeison Jiménez vestido de blanco. Inicialmente, se les observa con la mirada hacia el suelo y, segundos después, alzándola al cielo y extendiendo su mano en un gesto simbólico para darle el último adiós.

Gente

Sara Uribe rompió en llanto en ‘La casa de los famosos’; se mostró afectada en pleno en vivo

Gente

Johanna Fadul incumplió regla en ‘La casa de los famosos’ y recibió fuerte sanción; su esposo opinó

Música

Premios Grammy 2026: estos son los artistas favoritos para ganar

Gente

De los Grammy al Super Bowl: Bad Bunny se prepara para un momento histórico en Estados Unidos

Gente

Martha Isabel Bolaños se declaró demisexual y reveló cuánto tiempo ha durado en celibato

Gente

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 31 de enero, según Walter Mercado

Gente

Kika Nieto vuelve al altar: recibió propuesta de matrimonio en vivo y se hizo viral

Gente

Homenaje a Yeison Jiménez en el Campín este sábado 31 de enero: programación, artistas y recomendaciones

Nación

Así operará TransMilenio este sábado 31 de enero para llegar y salir del concierto homenaje a Yeison Jiménez

Gente

Hija de Yeison Jiménez confesó el mayor miedo que tuvo que enfrentar tras la muerte de su padre: “Ya lo viví”

“Hasta siempre, aventurero”, fueron las sentidas palabras con las que acompañaron la imagen que, en poco tiempo, desató la reacción de miles de seguidores, reviviendo el profundo dolor que dejó la partida del artista.

De hecho, Lina Jiménez, hermana del cantante de música popular, replicó el corto video en sus historias de Instagram, dejando en evidencia que, al igual que ellos, ella también está al tanto de este conmovedor homenaje que, según los detalles de los organizadores, mantiene la esencia y el concepto original que Yeison Jiménez había alcanzado a diseñar para su gira.

En este contexto, informaron que se respetará el montaje escénico y la propuesta artística inicial para honrar el legado del intérprete, y animando a los asistentes a unirse a este homenaje con un código de vestuario especial como tributo visual para el cantante.

El incómodo momento de Karol G en una fiesta cuando el DJ puso una canción de Feid; esta fue su reacción

El protocolo de vestuario, anunciado en un comunicado oficial por Eventos Sírvalo Pues, incluyó una invitación especial para los asistentes: “Lleva la mejor pinta blanca que tengas, zapatos cómodos y algo que conecte con el Aventurero”, como un sombrero, uno de los elementos que lo caracterizaban.

Asimismo, la organización explicó que el objetivo de esta dinámica es crear un ambiente de unidad tanto en las graderías como en la gramilla, eligiendo el color blanco como símbolo de memoria y respeto en honor al artista.

Más de Gente

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Equipo de Yeison Jiménez inicia homenaje en el Campín con sentido mensaje y una imagen que hizo estremecer el corazón de sus fans

La ganadora de 'Protagonistas de Nuestra Tele 2012' fue confirmada para la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia'.

Sara Uribe rompió en llanto en ‘La casa de los famosos’; se mostró afectada en pleno en vivo

La actriz recibió inesperada sanción en 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Johanna Fadul incumplió regla en ‘La casa de los famosos’ y recibió fuerte sanción; su esposo opinó

Estos serían los artitsas con mayor posibilidad de ganar un Grammy en el 2026.

Premios Grammy 2026: estos son los artistas favoritos para ganar

Bad Bunny, ganador de Latin Grammy

De los Grammy al Super Bowl: Bad Bunny se prepara para un momento histórico en Estados Unidos

Martha Isabel Bolaños inició un nuevo romance.

Martha Isabel Bolaños se declaró demisexual y reveló cuánto tiempo ha durado en celibato

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 31 de enero, según Walter Mercado

Kika Nieto aceptó propuesta de matrimonio y emocionó a sus seguidores.

Kika Nieto vuelve al altar: recibió propuesta de matrimonio en vivo y se hizo viral

Documental de Paris Hilton aterriza en Colombia, SEMANA habló con la modelo y empresaria, “quiero darle voz a quienes no la tienen”

Fabio Espinosa ha participado en producciones como Bronx, Entre el cielo y el infierno, La bala mágica y What’s your dream.

Actor bumangués actúa junto a Tom Hiddleston en ‘El Infiltrado’ de Prime, “había luchado mucho por este momento”

Noticias Destacadas