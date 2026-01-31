Equipo de Yeison Jiménez inicia homenaje en el Campín con sentido mensaje y una imagen que hizo estremecer el corazón de sus fans

Desde la 1:00 p. m. de este sábado 31 de enero se inició la apertura de puertas en el estadio El Campín, marcando el comienzo del homenaje a Yeison Jiménez, bajo el nombre Mi promesa tour 2.0: la revancha.

Este espectáculo representa un sueño más que deseaba cumplir el intérprete de éxitos como Vete, Ni tengo ni necesito, Ya no, mi amor, entre otros, y que hoy une a más artistas para hacerlo realidad tras su repentino y lamentable fallecimiento.

No obstante, antes de empezar el show, su equipo de trabajo sorprendió a más de uno al publicar en las redes sociales del artista un sentido mensaje, junto con un breve clip que hizo estremecer el corazón de los fanáticos del Aventurero.

En la grabación, todos aparecen sobre el escenario de El Campín mientras, al fondo, en la pantalla gigante, se proyecta la imagen de Yeison Jiménez vestido de blanco. Inicialmente, se les observa con la mirada hacia el suelo y, segundos después, alzándola al cielo y extendiendo su mano en un gesto simbólico para darle el último adiós.

“Hasta siempre, aventurero”, fueron las sentidas palabras con las que acompañaron la imagen que, en poco tiempo, desató la reacción de miles de seguidores, reviviendo el profundo dolor que dejó la partida del artista.

De hecho, Lina Jiménez, hermana del cantante de música popular, replicó el corto video en sus historias de Instagram, dejando en evidencia que, al igual que ellos, ella también está al tanto de este conmovedor homenaje que, según los detalles de los organizadores, mantiene la esencia y el concepto original que Yeison Jiménez había alcanzado a diseñar para su gira.

En este contexto, informaron que se respetará el montaje escénico y la propuesta artística inicial para honrar el legado del intérprete, y animando a los asistentes a unirse a este homenaje con un código de vestuario especial como tributo visual para el cantante.

El protocolo de vestuario, anunciado en un comunicado oficial por Eventos Sírvalo Pues, incluyó una invitación especial para los asistentes: “Lleva la mejor pinta blanca que tengas, zapatos cómodos y algo que conecte con el Aventurero”, como un sombrero, uno de los elementos que lo caracterizaban.

Asimismo, la organización explicó que el objetivo de esta dinámica es crear un ambiente de unidad tanto en las graderías como en la gramilla, eligiendo el color blanco como símbolo de memoria y respeto en honor al artista.