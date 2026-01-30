El estadio Nemesio Camacho El Campín se prepara para vivir una jornada cargada de emoción y emotividad este sábado 31 de enero, pues Bogotá rendirá un homenaje a Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, en el que miles de personas recordarán el legado artístico del cantante que perdió la vida en una accidente aéreo el 10 de enero.

Los encargados de este evento confirmaron que las puertas del estadio se abrirán desde la 1:00 de la tarde. El ingreso se realizará de manera gradual, según las localidades asignadas, esto con el objetivo de facilitar la movilidad interna y evitar aglomeraciones en los accesos.

Desde la producción se ha insistido en la importancia de llegar con suficiente anticipación, especialmente para quienes adquirieron entradas en zonas altas o cuentan con experiencias especiales.

La programación artística comenzará a las 4:00 de la tarde. A partir de ese momento, el público podrá disfrutar de una serie de presentaciones preparadas como tributo a la trayectoria de Yeison Jiménez. El evento se extenderá durante varias horas, no solo por la cantidad de artistas invitados, sino también por decisión de la productora Eventos Sírvalo Pues ya que se quiere mantener la puesta en escena que el propio cantante había planeado antes de su fallecimiento.

La idea es que el espectáculo conserve la esencia de los conciertos que Yeison soñaba ofrecer, pero transformado en un acto de recuerdo y gratitud.

Entre los artistas confirmados para este homenaje se encuentran Andy Rivera, Álex Campos, Pasabordo y Natalia Jiménez, quienes subirán al escenario para interpretar canciones y rendir su propio reconocimiento al legado del intérprete. Aunque inicialmente se esperaba la presencia de más figuras del género, la organización aclaró que Jhonny Rivera y Pipe Bueno no podrán asistir debido a compromisos previamente adquiridos,.

TransMilenio anunció la habilitación de rutas especiales desde las estaciones cercanas al estadio, principalmente El Campín y Movistar Arena, con el fin de facilitar el retorno de los asistentes hacia diferentes sectores de la ciudad. Esta medida busca reducir los tiempos de espera y evitar congestiones en una zona que, por la magnitud del evento, tendrá alta afluencia de público.

