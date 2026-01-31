Premios Grammy 2026: estos son los artistas favoritos para ganar

El próximo 1 de febrero, el Crypto.com Arena de Los Ángeles será nuevamente el lugar en el que se celebre uno de los eventos más importantes de la industria musical a novel mundial: los premios Grammy 2026.

Esta nueva edición estará marcada por presentaciones de algunos de los artistas más escuchados del momento, además de varias sorpresas que tienen con altas expectativas a los amantes del arte.

Los premios Grammy se llevarán a cabo el 1 de febrero en Estados Unidos. Foto: AP

Además de la entrega de premios, la gala contará con presentaciones en vivo de artistas como:

Sabrina Carpenter

Pharrell Williams

Olivia Dean

Lola Young

Addison Rae

La ceremonia, número 68 de los premios, estará nuevamente bajo la conducción de Trevor Noah, famoso actor y comediante que ha recibido muy buenos comentarios en sus participaciones anteriores del formato.

¿Cómo se eligen los nominados a los Grammy? Así funcionan las votaciones

Estos son los artistas con mayor número de nominaciones en los premios Grammy 2026

Kendrick Lamar: 9 nominaciones.

9 nominaciones. Lady Gaga: 7 nominaciones.

7 nominaciones. Jack Antonoff: 7 nominaciones.

7 nominaciones. Sabrina Carpenter: 7 nominaciones.

7 nominaciones. Bad Bunny: 6 nominaciones.

6 nominaciones. Leon Thomas: 6 nominaciones.

6 nominaciones. Tyler: 5 nominaciones.

5 nominaciones. The Creator: 5 nominaciones.

5 nominaciones. Doechii: 5 nominaciones.

Kendrick Lamar es el artista con más nominaciones en los premios Grammy 2026. Foto: Getty Images

Uno de los momentos más esperados será el anuncio de Grabación del Año, en la que se encuentran nominados un total de ocho artistas con proyectos que marcaron el último ciclo musical.

Los escogidos del 2026 son:

DtMF – Bad Bunny

Manchild – Sabrina Carpenter

Abracadabra – Lady Gaga

Anxiety – Doechii

Wildflower – Billie Eilish

The Subway – Chappell Roan

APT. – Rosé y Bruno Mars

luther – Kendrick Lamar con SZA

Más allá del criterio de la Academia, en redes sociales, lo amantes de la música y seguidores de cada uno de los artistas, se han manifestado con el fin de apoyar a sus cantantes favoritos y hablar de la importancia que han tenido en la industria gracias a sus recientes lanzamientos de sencillos y álbumes de estudio.

Bad Bunny podría hacer historia en los Grammy: estas son las categorías en las que está nominado

Estos son los artistas que más han generado conversación en las redes sociales

Álbum del Año: Debí tirar más fotos – Bad Bunny

Grabación del Año: luther – Kendrick Lamar y SZA

Canción del Año: Golden – Kpop Demon Hunters

Mejor Artista Nuevo: Olivia Dean

Mejor Actuación Pop en Solitario: Manchild – Sabrina Carpenter

Teniendo en cuenta los comentarios que se leen en redes sociales y a la intriga que se ha generado desde la misma organización del evento, todo apunta a que los Grammy 2026 serán una noche llena de artistas importantes y encuentros entre distintas generaciones.