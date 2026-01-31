Premios Grammy 2026: estos son los artistas favoritos para ganar

El próximo 1 de febrero, el Crypto.com Arena de Los Ángeles será nuevamente el lugar en el que se celebre uno de los eventos más importantes de la industria musical a novel mundial: los premios Grammy 2026.
Esta nueva edición estará marcada por presentaciones de algunos de los artistas más escuchados del momento, además de varias sorpresas que tienen con altas expectativas a los amantes del arte.
Además de la entrega de premios, la gala contará con presentaciones en vivo de artistas como:
- Sabrina Carpenter
- Pharrell Williams
- Olivia Dean
- Lola Young
- Addison Rae
La ceremonia, número 68 de los premios, estará nuevamente bajo la conducción de Trevor Noah, famoso actor y comediante que ha recibido muy buenos comentarios en sus participaciones anteriores del formato.
Estos son los artistas con mayor número de nominaciones en los premios Grammy 2026
- Kendrick Lamar: 9 nominaciones.
- Lady Gaga: 7 nominaciones.
- Jack Antonoff: 7 nominaciones.
- Sabrina Carpenter: 7 nominaciones.
- Bad Bunny: 6 nominaciones.
- Leon Thomas: 6 nominaciones.
- Tyler: 5 nominaciones.
- The Creator: 5 nominaciones.
- Doechii: 5 nominaciones.
Uno de los momentos más esperados será el anuncio de Grabación del Año, en la que se encuentran nominados un total de ocho artistas con proyectos que marcaron el último ciclo musical.
Los escogidos del 2026 son:
- DtMF – Bad Bunny
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Abracadabra – Lady Gaga
- Anxiety – Doechii
- Wildflower – Billie Eilish
- The Subway – Chappell Roan
- APT. – Rosé y Bruno Mars
- luther – Kendrick Lamar con SZA
Más allá del criterio de la Academia, en redes sociales, lo amantes de la música y seguidores de cada uno de los artistas, se han manifestado con el fin de apoyar a sus cantantes favoritos y hablar de la importancia que han tenido en la industria gracias a sus recientes lanzamientos de sencillos y álbumes de estudio.
Estos son los artistas que más han generado conversación en las redes sociales
- Álbum del Año: Debí tirar más fotos – Bad Bunny
- Grabación del Año: luther – Kendrick Lamar y SZA
- Canción del Año: Golden – Kpop Demon Hunters
- Mejor Artista Nuevo: Olivia Dean
- Mejor Actuación Pop en Solitario: Manchild – Sabrina Carpenter
Teniendo en cuenta los comentarios que se leen en redes sociales y a la intriga que se ha generado desde la misma organización del evento, todo apunta a que los Grammy 2026 serán una noche llena de artistas importantes y encuentros entre distintas generaciones.