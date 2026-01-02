Gente

Bad Bunny podría hacer historia en los Grammy: estas son las categorías en las que está nominado

El cantante puertorriqueño representará a los latinos en uno de los eventos más importantes de la música a nivel mundial.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

3 de enero de 2026, 1:07 a. m.
Bad Bunny estará en los Premios Grammy 2026.
Bad Bunny estará en los Premios Grammy 2026.

El famoso cantante puertorriqueño Bad Bunny ha redefinido lo que significa ser una figura global y podría volver a hacer historia en los Premios Grammy 2026.

El artista nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio compite por seis galardones en la ceremonia del 1 de febrero, convirtiéndose en el primer artista de habla hispana nominado de manera simultánea a álbum del año, canción del año y grabación del año.

Su aclamado álbum Debí Tirar Más Fotos es apenas el segundo disco en español nominado a álbum del año, siendo el primero, Un Verano Sin Ti (2022) que el mismo artista grabó en el año 2022.

Bad Bunny
Bad Bunny podría hacer historia en los próximos premios Grammy. Foto: Getty Images for The Latin Recor

Gane o pierda, expertos aseguran que las nominaciones de Bad Bunny representan un momento simbólico para la comunidad latina. Además, apenas una semana después, además, encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Nominaciones históricas que reflejan el espíritu cultural del momento

Vanessa Díaz, profesora asociada de estudios chicanos y latinos en la Universidad Loyola Marymount y coautora de PFKNR: How Bad Bunny Became the Global Voice of Puerto Rican Resistance, señala que estas nominaciones van más allá de su obra artística y funcionan como un “muy bienvenido reconocimiento de la música latina, que sigue creciendo”.

J Balvin y Bad Bunny se reconcilian ante miles de fans en México: “Te respeto mucho”

“La música del Caribe hispanohablante ha moldeado los gustos musicales globales desde el siglo XIX”, añade Albert Laguna, profesor asociado de estudios de etnicidad, raza y migración y estudios estadounidenses en Yale. “Bad Bunny es otro eslabón dentro de una cadena mucho más larga de popularidad de la música caribeña en el escenario global”.

Gran parte de esta música, en especial el trap latino y el reguetón, géneros en los que Bad Bunny inició su carrera y que continúa explorando, ha sido históricamente criminalizada en Puerto Rico, de forma similar a lo ocurrido con el hip hop en Estados Unidos.

El latino seguirá los pasos de Shakira y Jennifer López, quienes se presentaron en 2020.
El latino cuenta con varios nominaciones a los premios Grammy 2026. Foto: AFP

El reguetón, en particular, proviene de las comunidades más marginadas de la isla, explica Díaz. “Que Bad Bunny reciba nominaciones en las tres categorías principales, siendo un artista que surgió del trap, es lo más revolucionario de toda esta situación”.

Petra Rivera-Rideau, profesora asociada de estudios estadounidenses en Wellesley College y también coautora de PFKNR, destaca que este punto es especialmente relevante porque las instituciones suelen ignorar los géneros marginados, incluso en los Latin Grammy, que son el evento hermano de los Grammy.

¿Qué tan grave fue? Bad Bunny terminó en el suelo en pleno concierto

Una victoria en las categorías principales podría tener un “significado simbólico profundo”, afirma, aunque con una salvedad: “Me interesa ver si esto abrirá puertas para otras personas”. Y es que Bad Bunny tampoco está exento de los sesgos institucionales de la Academia de la Grabación: ya cuenta con tres Grammy en su carrera, pero todos en categorías de música urbana, pese a ser el artista más reproducido del planeta.

*Con información de AP.

