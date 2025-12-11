¿Qué tan grave fue? Bad Bunny terminó en el suelo en pleno concierto

El día de ayer 10 de diciembre inició la gira Debí tirar más fotos del reconocido cantante del género urbano Bad Bunny, en el estadio GNP Seguros. La primera de ocho fechas programadas en el país azteca fue motivo de conversación en redes sociales, pero no por lo que se esperaría.

El incidente tuvo lugar en el escenario, más específicamente cuando el puertorriqueño se encontraba sobre una réplica del complejo escenográfico de su tour mundial, más conocida como “La Casita”.

La caída sucedió mientras el artista interpretaba la canción El efecto, los videos difundidos por los fans muestran el momento exacto en que Benito se resbala y pierde el equilibrio, cayendo de espaldas sobre el escenario. Todo esto frente a más de 60 mil asistentes.

Las reacciones en redes sociales crecieron como espuma y los comentarios no se hicieron esperar. Algunos incluso bromearon con que era una forma de demostrar que el sonido era en vivo: “Al menos sabemos que sí está cantando”, escribió un usuario.

Otros afirmaron que “es una maldición” que persigue a varios artistas, como el también puertorriqueño Raw Alejandro, que, al igual que el “Conejo malo”, también se cayó en su primera fecha en México. Luego, llegaron teorías sobre lo que pudo haber pasado: “Más temprano había llovido, ese piso estaba mojado”.

El incidente causó preocupación entre los miles de asistentes, sin embargo, el artista, lejos de pausar el show, entre risas y murmullos, continuó luego de unos segundos, alentando al público azteca que estaba perfectamente bien, a lo que los fanáticos le respondieron con una fuerte ovación.

Durante el show, que tuvo una duración de más de dos horas, interpretó alrededor de 30 temas, entre ellos algunos de su más reciente álbum DtMF y otros tantos éxitos como Yo perreo sola, Me porto bonito y Safaera. Incluso llevó invitados como la banda Chuwi y la banda Los Pleneros de la Cresta.

Debí tirar más fotos World Tour, que inició en noviembre de 2025 y continuará hasta mediados de 2026, ya ha demostrado ser un fenómeno económico masivo, con cifras exorbitantes que ascienden a miles de millones de pesos en las ciudades donde se ha presentado.