Las autoridades estadounidenses podrían realizar redadas migratorias en el Super Bowl del próximo año, según advirtió un funcionario del gobierno de Donald Trump, tras el anuncio de que la megaestrella puertorriqueña Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo.

Trump inició su ofensiva migratoria tras regresar al poder en enero, prometiendo deportar a millones de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos.

“No hay lugar seguro para quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar”, aseguró Corey Lewandowski, asesor de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Los encontraremos. Los arrestaremos. Los internaremos en un centro de detención y los deportaremos”, añadió en un pódcast con el influencer conservador Benny Johnson.

En ese contexto, el cantante puertorriqueño Bad Bunny respondió a las críticas de la derecha en Estados Unidos sobre su próxima actuación en el descanso del Super Bowl con un monólogo en el estreno de la temporada de “Saturday Night Live”.

“Quizá no lo sepas, pero voy a actuar en el show de medio tiempo del Super Bowl”, dijo entre los vítores del público en los estudios de la NBC en Nueva York.

“Estoy muy feliz y creo que todo el mundo lo está, incluso Fox News, estoy muy emocionado por actuar en el Super Bowl y sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está feliz”, agregó el puertorriqueño.

En ese contexto, Donald Trump se refirió por primera vez sobre esta polémica y lo hizo en una entrevista para Newsmax, “nunca he oído hablar de él. No sé quién es. No sé por qué lo hacen. Es una locura… Ya que estamos, me gustaría que cambiaran la regla de la patada inicial”, dijo y agregó: “”Creo que es absolutamente ridículo".

Para el cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, su designación para la final de la NFL es una victoria “especialmente” para todos los latinos “en el mundo entero y en Estados Unidos”.

“Más que un logro mío es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar y borrar”, añadió en español.

Luego volvió al inglés para concluir: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”. La Super Bowl está prevista para el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

Bad Bunny se presenta en el escenario durante la Primera Noche de Bad Bunny: "No Me Quiero Ir De Aquí" Residencia En El Choli en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot | Foto: Kevin Mazur/Getty Images

En 2019, la NFL firmó un acuerdo de colaboración con la empresa de entretenimiento Roc Nation, fundada por el rapero Jay-Z.

En virtud de este acuerdo, Roc Nation asesora a la NFL en la selección de artistas para el espectáculo del descanso de la Super Bowl. Desde entonces, entre los artistas principales se han encontrado Jennifer López, Shakira, The Weeknd, Dr. Dre, Snoop Dogg, Rihanna, Usher y Kendrick Lamar.