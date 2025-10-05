“Habrá agentes del ICE en todas partes”: gobierno Trump lanza advertencia antes del Super Bowl donde actuará Bad Bunny

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, advirtió que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarán “por todas partes” durante el Super Bowl del próximo año.

Las declaraciones las dio la funcionaria en medio del pódcast The Benny Show, de Benny Johnson, columnista estadounidense, el mismo fin de semana en que la administración aseguró que no habría agentes de inmigración en el evento donde Bad Bunny será el protagonista.

Sin embargo, Noem sentenció que el ICE acudirá al estadio Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, en el estado de California, el 8 de febrero del 2026, para “hacer cumplir la ley”.

“Tengo la responsabilidad de asegurarme de que todos los que asistan al Super Bowl tengan la oportunidad de disfrutarlo y de irse. Y de eso se trata Estados Unidos”, dijo la secretaria de seguridad.

ICE estará en el Super Bowl 2026. | Foto: Getty Images

Además, comentó que las personas que deberían asistir al importante evento deportivo son “los estadounidenses respetuosos de la ley que aman a este país”.

La invitación de Bad Bunny, quien es de origen puertorriqueño, ha desatado controversia entre los conservadores del país norteamericano y comentaristas de extrema derecha, como lo es Johnson.

Kristi Noem’s message to the NFL for selecting Bad Bunny for the halftime show:



“The NFL sucks and we’ll win and God will bless us and we’ll stand and be proud of ourselves at the end of the day and they won’t be able to sleep at night because they don’t know what they believe… pic.twitter.com/rr9gt1eBH2 — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) October 3, 2025

Incluso, el dirigente del pódcast señaló que el cantante latinoamericano no canta en inglés y que, en ocasiones pasadas, ha criticado las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

La Liga Nacional de Fútbol (NFL) anunció al cantante de Puerto Rico que, a su vez, celebró su nombramiento en redes sociales.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional. | Foto: Getty Images

Sin embargo, la noticia no cayó muy bien en la administración Trump, pues la secretaria de Seguridad Nacional lanzó: “La NFL es una porquería. Y ganaremos, y Dios nos bendecirá, y al final nos levantaremos y estaremos orgullosos de nosotros mismos, y ellos no podrán dormir por la noche porque no saben en qué creen y son tan débiles. Lo arreglaremos”.

“Lo que siento me trasciende”, expresó por su parte el rapero puertorriqueño en un comunicado que compartió al respecto.

“Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL”, se lee en el documento oficial.

Durante el programa nocturno Saturday Night Live, Bad bunny aprovechó para bromear sobre los comentarios de Noem. También, para molestar al gobierno, incluyó unas palabras en español, que dirigió a “todos los latinos y latinas del mundo entero y aquí en Estados Unidos”.

Bad Bunny. | Foto: AFP

“Más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra contribución a este país jamás podrán ser borradas ni borradas por nadie”, aseguró, en su idioma.