Gente
Gustavo Petro salió en defensa de Bad Bunny y rechazó ataque de simpatizantes de Donald Trump por el Super Bowl: “Es censura”
El mandatario colombiano recibió críticas por lanzar su opinión frente a la presentación del puertorriqueño en este evento deportivo.
El cantante puertorriqueño Bad Bunny es centro de conversación en el continente americano luego de confirmarse su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, evento insignia y de fútbol americano (NFL) de Estados Unidos, que se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California).
Si bien esta noticia fue algo significativa y emocionante para el intérprete de Titi me preguntó, los seguidores de la derecha y de Donald Trump en el país norteamericano no lo tomaron bien; por el contrario, se fueron en contra del artista e incluso de la NFL.
“¿Es la @NFL incapaz de leer la situación?“; ”Rapero con un catálogo de letras vulgares en español e inglés"; “Es demoníaco”; “NFL… simplemente no lo entiendo”, fueron algunas de las críticas de los seguidores de la derecha.
Gustavo Petro se pronunció por críticas a Bad Bunny por parte del Gobierno de Donald Trump
Esta inconformidad radica en todo lo que está sucediendo con respecto a los migrantes en este país desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia en el mes de enero del presente año.
Para muchos, el hecho de que el cantante esté comprometido con los derechos LGBTIQ+, en contra de la xenofobia y transfobia, es motivo suficiente para estar en su contra. Además de que apoyó a Kamala Harris en contra de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.
Debido a esto, muchas personas se han pronunciado tanto a favor como en contra, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, no se quedó atrás, pues a través de su cuenta de X, defendió al cantante puertorriqueño.
“Significa censura a Bad Bunny. Creo que el lector debe entender que están destruyendo la democracia en el mundo”, dijo el mandatario en primer lugar.
Significa censura a Bad Bunny.— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 2, 2025
Creo que el lector debe entender que están destruyendo la democracia en el mundo.
Bonito sería un buen concierto de Bud Bunny en Colombia https://t.co/O8FblySbYM
Además, señaló que en su posición, le gustaría que el cantante de reguetón visitara Colombia para dar un buen concierto.
“Bonito sería un buen concierto de Bad Bunny en Colombia”, añadió.
Como era de esperarse, el trino del presidente tuvo diversas reacciones, en donde muchos señalaron que se enfoca en cosas ajenas, en lugar de situaciones que ocurren en su país y que necesitan de su atención.
“Metido en todo, menos en lo que sí le toca”; “Escoja el sitio y métase a empresario de conciertos, seguro le iría mejor que de presidente”; “No le bastó con lo de Palestina, ni el show de quinta en la ONU. Ahora el presidente también es promotor de conciertos”; “La calidad en la música de Bad Bunny es directamente proporcional a la calidad en la gestión del presidente Petro”, son algunas de las respuestas a su publicación.