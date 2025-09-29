Bad Bunny llegará al Super Bowl 2026 para actuar en el show de medio tiempo: “Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”

La estrella de reguetón puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo del mediotiempo del próximo Super Bowl, la final de la liga de football americano (NLF) y el evento más seguido cada año en Estados Unidos.

La música latina regresará así al escenario más global el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), a las afueras de San Francisco.

“Lo que siento va más allá de mí mismo”, dijo Bad Bunny en un comunicado difundido el domingo por la NFL.

“Es para aquellos que vinieron antes que yo y corrieron yardas incontables para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown”, afirmó.

“Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el halftime show del Super Bowl”, celebró.

Para dar a conocer su elección, la NFL también publicó un video corto en el que aparece la superestrella de 31 años sentada encima de una portería de football americano en una playa al atardecer.

“Estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos”, escribió el propio cantante, que compartió el video con sus casi 50 millones de seguidores en Instagram.

Bad Bunny y la preocupación por las redadas migratorias

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, acaba de terminar una serie de 31 conciertos en San Juan, una iniciativa especial que celebró la identidad y cultura puertorriqueña.

La residencia atrajo a la isla, un territorio libre asociado a Estados Unidos, a celebridades como los deportistas LeBron James y Kylian Mbappé o los actores Javier Bardem y Penélope Cruz.

En noviembre se lanzará a la gira mundial Debí Tirar Más Fotos, en la que no incluyó paradas en suelo estadounidense.

Cantante de Puerto Rico, ícono en la música urbana | Foto: GC Images

Esta decisión, dijo recientemente el artista, está vinculada al temor de que sus conciertos se vieran afectados por las actuales redadas migratorias en Estados Unidos, ordenadas por el presidente Donald Trump.

“Es algo de lo que hemos hablado y que nos preocupaba mucho”, dijo el boricua a la revista británica i-D.

Trump acudió en persona al último Super Bowl de febrero en Nueva Orleans (Luisiana), en la primera visita de un presidente en ejercicio al juego.

La música latina de vuelta

La lista de artistas que han actuado en el Super Bowl está repleta de leyendas como The Rolling Stones, Prince, Bruce Springsteen, Madonna, U2, Paul McCartney, Michael Jackson, Beyonce y Rihanna.

Bad Bunny, ganador de tres premios Grammy, tomará el relevo del rapero estadounidense Kendrick Lamar, protagonista del show en Nueva Orleans.

Esa última edición, en la que los Philadelphia Eagles destronaron a los Kansas City Chiefs, volvió a romper el récord de audiencia para una emisión televisiva en Estados Unidos, con un estimado de 127 millones de espectadores.

La cita de 2020 fue la última que tuvo a la música latina en el centro de un evento en el que los anunciantes pagan millones de dólares por colocar un comercial de 30 segundos.

Shakira y Jennifer López actuaron conjuntamente en Miami e invitaron al escenario a otras figuras latinas como el propio Bad Bunny y el colombiano J Balvin.