ICE haría presencia durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Los meteremos en un centro de detención y los deportaremos”

Tras el anuncio de la organización del Superbowl de la presencia de Bad Bunny como artista estelar en el mítico show de medio tiempo, críticos del cantante empezaron a reaccionar, incluida la actual administración Trump.

Un funcionario cercano al mandatario republicano se refirió a la presencia de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026.

El SuperBowl es uno de los eventos más queridos por los estadounidenses. | Foto: Getty Images via AFP

Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó en “The Benny Show” que “no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente”.

“Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos, los arrestaremos, los meteremos en un centro de detención y los deportaremos”, agrega Lewandowski.

El funcionario no se guardó nada en cuanto a la delegación de Benito como estrella de uno de los eventos más importantes de Estados Unidos, que desde el 2010 tiene una audiencia de más 100 millones de espectadores.

El comentarista político participó activamente en las campañas de Donald Trump a la presidencia. | Foto: Getty Images

“Es tan vergonzoso que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el show de medio tiempo”, enfatizó.

Además, Lewandowski comentó que “esta es una situación muy real bajo esta administración, lo cual es contrario a cómo solía ser”.

Los comentarios de Bad Bunny

El puertorriqueño se ha convertido en un referente de la música urbana, no solo por sus ritmos escuchados por millones, sino también por su contenido político, cada vez más presente en sus producciones.

Su show en el tour 'Debí tirar más Fotos' no se presentará en Estados Unidos. | Foto: AFP

Benito había decidido no incluir fechas en EE. UU. para su gira “Debí tirar más fotos world tour”, debido a que su público podría ser objetivo de ICE.

En su cuenta oficial de la red social X, Bad Bunny escribió el domingo 28 de septiembre que “estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos”.

En entrevistas recientes, el artista había ratificado que no odia al país norteamericano, y que su decisión de no incluirlo en sus conciertos se debió a las razones expuestas previamente.